தங்கம் விலை இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் எவ்வளவு இருக்கும்?

Gold Price Prediction : தங்கம் விலை இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் எவ்வளவு இருக்கும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Gold Price Prediction : தங்கம் விலை குறித்த முக்கிய அப்டேட். டிசம்பர் மாதத்துக்குள் நடக்கும் முக்கிய மாற்றங்கள்
தங்கம் விலை இன்றைய நிலவரப்படி 22 கேரட் ஒரு கிராம் ரூ.14,100, ஒரு சவரன் 1,12, 800 ரூபாய் என்ற நிலையை எட்டியுள்ளது. 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 15,382 ரூபாய், ஒரு சவரன் 1,23, 056 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.
அடுத்த ஆறு மாதங்களில் தங்கம் விலை உயருவதற்கு மத்திய வங்கிகளின் தங்கம் சேமிப்பு முக்கிய காரணமாக இருக்கும். பல நாடுகள் தங்கள் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பில் டாலருக்கு மாற்றாக தங்கத்தை அதிக அளவில் வாங்கி குவித்து வருகின்றன. இது சந்தையில் தங்கத்திற்கான தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கி விலையை ஏறுமுகத்திலேயே வைத்திருக்கும்.
சர்வதேச அளவில் நிலவும் அரசியல் பதற்றங்கள் தங்கத்தின் விலையைத் தீர்மானிக்கும் மற்றொரு முக்கிய காரணியாகும். போர்ச் சூழல்கள் அல்லது நாடுகளுக்கு இடையிலான பொருளாதாரத் தடைகள் ஏற்படும் போது, முதலீட்டாளர்கள் பங்குச்சந்தையை விட பாதுகாப்பான முதலீடாகத் தங்கத்தையே கருதுகின்றனர். இது விலையை நிலைநிறுத்த உதவுகிறது.
அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகிதக் கொள்கை அடுத்த 6 மாதங்களில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கும். வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டால், டாலரின் மதிப்பு சரிந்து தங்கம் விலை அதிகரிக்கும். மாறாக, வட்டி விகிதங்கள் உயர்த்தப்பட்டால் தங்கம் விலையில் சிறிய சரிவு அல்லது தேக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு டாலருக்கு நிகராகச் சரிவடையும் போது, இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை தானாகவே உயர்கிறது. அடுத்த சில மாதங்களில் ரூபாய் மதிப்பு வலுவிழக்க நேரிட்டால், சர்வதேச சந்தையில் விலை மாறாவிட்டாலும் கூட, உள்நாட்டில் தங்கம் விலை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
பருவமழை மற்றும் விவசாய வருமானம் இந்தியாவின் கிராமப்புற தங்கத் தேவையைத் தீர்மானிக்கிறது. இந்த ஆண்டு நல்ல மழையும், விளைச்சலும் இருக்கும் பட்சத்தில், கிராமப்புற மக்களிடமிருந்து தங்கத்திற்கான தேவை அதிகரிக்கும். இது அக்டோபர் மாதத்தை ஒட்டிய பண்டிகைக் காலங்களில் விலையை புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம்.
பண்டிகைக் காலத் தேவை என்பது இந்தியச் சந்தையைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமானது. வரும் அக்டோபர் மாதம் தீபாவளி போன்ற முக்கிய பண்டிகைகள் வருவதால், நகைக் கடைகளில் விற்பனை கணிசமாக உயரும். இந்தத் தேவை அதிகரிப்பு, விலையை ஒரு கிராமுக்கு ₹15,000-க்கு மேல் கொண்டு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது.
பங்குச்சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களும் தங்கத்தின் மீதான ஆர்வத்தை மாற்றும். உலகளாவிய பங்குச்சந்தைகள் சரிவைச் சந்திக்கும் போது, பெரிய நிறுவனங்கள் தங்கள் முதலீடுகளைத் தங்கத்திற்கு மாற்றும் (Hedging). இது தங்கம் விலையைச் சரிவிலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒரு கவசமாகச் செயல்படும்.
எதிர்மறையான கணிப்பாக, ஒருவேளை சர்வதேசப் பதற்றங்கள் தணிந்து உலக நாடுகள் அமைதிப் பாதைக்குத் திரும்பினால், தங்கம் விலையில் ஒரு சிறிய விலை வீழ்ச்சி ஏற்படலாம். அவ்வாறு நடந்தால் விலை ரூ.13,000 - ரூ.13,500 என்ற நிலைக்கு இறங்கக்கூடும், ஆனால் இது தற்காலிகமாகவே இருக்கும்.
முடிவாக, அடுத்த 6 மாதங்களில் தங்கம் விலை பெரும் சரிவைச் சந்திக்க வாய்ப்பு மிகக் குறைவு. சிறிய ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், நீண்ட கால நோக்கில் தங்கம் ஒரு லாபகரமான முதலீடாகவே தொடரும். முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் விலை சற்று குறையும் நேரத்தைப் பயன்படுத்தி தங்கம் வாங்குவது புத்திசாலித்தனமான முடிவாக இருக்கும்.