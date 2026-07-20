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வரும் தீபாவளி தங்கம் விலை எவ்வளவு இருக்கும்? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:04 AM IST

Gold Price : தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும் நிலையில் வரும் தீபாவளிக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

 

Gold Price : தங்கம் விலை தீபாவளிக்கு எவ்வளவு இருக்கும், மார்க்கெட் நிலவரம் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 

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கடந்த சில நாட்களாகத் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் தொடர் சரிவு காணப்பட்ட போதிலும், வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில் லேசான ஏற்றம் பதிவானது. மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில் ஆகஸ்ட் மாத டெலிவரிக்கான தங்கம் 10 கிராமிற்கு ரூ.658 உயர்ந்து ரூ.1,41,006 ஆக முடிவடைந்தது. 

 

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அதேபோல, வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.436 உயர்ந்து ரூ.2,16,449 ஆக முடிவடைந்தது. இந்த வெள்ளிக்கிழமை மீட்சி இருந்தபோதிலும், கடந்த ஒரு மாத காலத்தில் தங்கத்தின் விலை ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 8 சதவீதம் வரை சரிவைக் கண்டுள்ளது.

 

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மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அதிகரித்து வரும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் வலுவடைந்து வரும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு ஆகியவையே இந்த விலை சரிவுக்கு முதன்மை காரணங்களாகும். அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான அமைதி ஒப்பந்தம் முறிந்ததும், அமெரிக்க டாலர் குறியீடு 100.50 ஆக உயர்ந்ததும் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்திற்கான தேவைக் குறைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

 

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அமெரிக்க பணவீக்கத் தரவு தங்கத்திற்கு சற்று சாதகமாக இருந்தாலும், அதிகரித்துள்ள பதற்றங்கள் காரணமாக அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்குமா என்ற சந்தேகம் முதலீட்டாளர்களிடையே நிலவுகிறது.

 

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சந்தையின் தற்போதைய ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும், தங்கத்தின் விலையில் இனி மிகப்பெரிய சரிவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு என்று சந்தை வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். தற்போதைய நிலையில் விலை ஓரளவிற்கு நிலையாக உருவெடுத்துள்ளதால், அதிகபட்சமாக 5 சதவீதம் வரை மட்டுமே மேற்கொண்டு சரியக்கூடும். 

 

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உள்நாட்டுச் சந்தையில் 10 கிராம் தங்கத்திற்கு ரூ.1.35 லட்சம் என்பது வலுவான ஆதரவு நிலையாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, நகை வாங்க நினைப்பவர்கள் மேலும் விலை குறையும் என எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்காமல், தற்போதைய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.

 

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வரும் தீபாவளி பண்டிகைக்குள் தங்கத்தின் விலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பது குறித்து மார்க்கெட் நிபுணர்கள் இரண்டு சாத்தியக்கூறுகளை முன்வைக்கின்றனர். மத்திய கிழக்கு பகுதியில் நிலவும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் தணிந்து தணியும் பட்சத்தில், உள்நாட்டுச் சந்தையில் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை தீபாவளிக்குள் ரூ.1.60 லட்சம் வரை உயரக்கூடும். 

 

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மாறாக, உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைகள் மற்றும் பதற்றங்கள் தொடருமானால், தங்கத்தின் விலை 10 கிராமிற்கு ரூ.1.35 லட்சம் முதல் ரூ.1.45 லட்சம் என்ற வரம்பிற்குள்ளேயே வர்த்தகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Gold News
Diwali 2026
Diwali Gold Price

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