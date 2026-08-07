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மீண்டும் உயரும் தங்கம்.. இப்போ வாங்குவது நல்லதா? காத்திருக்கலாமா? - ஆனந்த் சீனிவாசன்

Written ByR Balaji
Published: Aug 07, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:46 AM IST

தங்கம் விலை மீண்டும் உயர தொடங்கி உள்ளது. நேற்று 306 ரூபாய் உயர்ந்த நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 07) 294 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, 24 கேரட் தங்கம் ஒரு சவரன் 13,750 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. தற்போது தங்கம் விலை உயர்வதால் தங்கம் வாங்கலாமா? இல்லை சற்று பொருத்திருந்து வாங்கலாமா? என்ற கேள்வி பொதுமக்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், தங்கம் விலை மீண்டும் உயர என்ன காரணம்? இன்னும் விலை அதிகரிக்குமா? என்பது குறித்து பிரபல பொருளாதார நிபுனர் ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

 

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இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. இரண்டு நாட்களில் ஒரு சவரன் தங்கம் ஏறக்குறைய ரூ. 4,400 வரை அதிகரித்துள்ளது. அதோடு சேர்த்து ரூ. 13,750க்கு தங்கம் சென்றுவிட்டது. ரூ. 270 உயர்ந்துள்ளது. 

 

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24 கேரட் தங்கம் மிகவும் பயங்கரமான ஏற்றத்தை கண்டுள்ளது. வெள்ளியின் விலையும் ரூ. 15,000 வரை உயர்ந்துள்ளதாக கூறுகிறார்கள். ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் ரூ. 2,27,000 என்றும், பிறகு நீங்கள் விற்க சென்றால் ரூ. 2,20,000க்கு விற்கலாம் என்றும் உள்ளது. தங்கம் அதன் அதிகபட்ச உச்சத்தைத் தாண்டி 4,265 டாலராக உயர்ந்துவிட்டது.

 

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ஹொர்முஸ் பகுதியில் பிரச்சனை தீர்ந்துவிட்டதாலும், பணவீக்க விகிதத்தை உயர்த்த மாட்டார்கள் என்ற மகிழ்ச்சியிலும் தங்கம் எகிறி குதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, உலகளாவிய மத்திய வங்கிகள் ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் 51 டன் தங்கத்தை வாங்கியுள்ளன. இதில் போலந்து 19 டன், சீனா 15 டன் மற்றும் கொரியா தங்களது சொந்த நாட்டில் வாங்கிய அளவு என சேர்த்து, முதல் ஆறு மாதங்களில் மொத்தம் 102 டன் தங்கம் வாங்கப்பட்டுள்ளது. உஸ்பெகிஸ்தான், கஜகஸ்தான், ரஷ்யா மற்றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகள் விற்றாலும், இவர்கள் வாங்கிவிட்டதால் நிகரமாக 102 டன் கூடுதலாக சேர்ந்துள்ளது.

 

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என்னைக் கேட்டால், தங்கத்தின் இந்த விலை உயர்வு தற்காலிகமானதுதான். அமெரிக்காவில் பணவீக்கம் வரும்போது வட்டி விகிதங்களை உயர்த்துவார்கள். அப்போது நிச்சயம் 300 டாலர் வரை விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. 

 

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ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எப்படி இருக்கும் என்று கணிக்க முடியாது. எனவே, உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் இப்போது தங்கத்தை வாங்குங்கள். இல்லை என்றால் மூன்று மாதங்கள் காத்திருப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என ஆனந்த் சீனிவாசன் கூறி உள்ளார்.

 

TAGS:
Gold rate
Anand Srinivasan

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