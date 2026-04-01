தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை

Gold Rate : தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் குறித்த அப்டேட்டை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
Gold Rate : தங்கம் விலையில் 2008 முதல் 2026 முதல் நடந்திருக்கும் மிகப்பெரிய மாற்றம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
முதலீட்டாளர்களின் சொர்க்கமாகத் திகழும் தங்கம், கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை கண்டுள்ள மாற்றங்கள் மலைக்க வைக்கின்றன. எளிய முதலீடாகத் தொடங்கி, இன்று லட்சங்களைத் தொட்டு நிற்கும் தங்கத்தின் விலைப்பயணத்தை இங்கே விரிவாகக் காணலாம்.
2008 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி, உலகத்தையே உலுக்கியது. அப்போது பங்குச்சந்தைகள் சரிந்ததால், மக்கள் பாதுகாப்பான புகலிடமாக தங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தனர். அந்த ஆண்டில் 10 கிராம் தங்கம் வெறும் ரூ. 12,000 முதல் ரூ. 13,000 என்ற அளவில் இருந்தது.
பொருளாதார நெருக்கடியின் தொடர்ச்சியாக, 2011 ஆம் ஆண்டில் தங்கம் விலை முதன்முதலில் ஒரு பெரிய பாய்ச்சலைச் சந்தித்தது. சர்வதேச சந்தையில் தேவை அதிகரித்ததால், இந்தியாவில் 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை 26 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியது. அடுத்த சில ஆண்டுகள் விலை பெரிய மாற்றமின்றி ரூ. 25,000 முதல் ரூ. 30,000 என்ற எல்லைக்குள்ளேயே ஊசலாடியது.
உலகத்தையே முடக்கிய கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில், தங்கம் விலை மீண்டும் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது. 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தங்கம் முதன்முறையாக ரூ. 50,000 என்ற வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியது. பாதுகாப்பற்ற சூழலில் தங்கமே சிறந்த முதலீடு என்பதை இந்த காலம் உறுதிப்படுத்தியது.
ரஷ்யா, உக்ரைன் போர் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட உலகளாவிய பணவீக்கம் காரணமாகத் தங்கத்தின் மதிப்பு பலமடங்கு உயர்ந்தது. 2024 ஆம் ஆண்டில் 80 ஆயிரம் ரூபாயை கடந்த தங்கம், 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவிய போர் பதற்றங்களால் 1,40,000 ரூபாயை தொட்டது.
தற்போதைய 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை உச்சத்தை எட்டியிருந்தாலும், மார்ச் மாதத்தில் 11 சதவீதத்திற்கும் மேலாகச் சரிவைச் சந்தித்தது.
இது 2008 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மாதாந்திர சரிவாகும். இதற்கு அமெரிக்க டாலரின் வலுவான வளர்ச்சியும், வட்டி விகித மாற்றங்களுமே முக்கிய காரணங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன.
இருப்பினும், இன்று ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி மீண்டும் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து 10 கிராம் 1,55,000 ரூபாய் என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளது.
சுருக்கமாக சொன்னால், 2008 ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் 1.25 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்திருந்தால், இன்று அதன் மதிப்பு பல மடங்கு உயர்ந்து சுமார் ரூ. 15.5 லட்சம் ஆக மாறியிருக்கும்.