அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்

Gold Price : அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம் குறித்த அப்டேட் இங்கே
இந்த ஆண்டு அக்ஷய திருதியை பண்டிகை தங்கம் விலையில் ஒரு பெரும் "தலைகீழ் மாற்றத்தை" ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் ரூ. 90,000 ஆக இருந்த 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை, தற்போது வரலாறு காணாத வகையில் சுமார் ரூ. 1,54,000 முதல் ரூ. 1,56,000 வரை உயர்ந்துள்ளது.
இத்தகைய மிக அதிக விலை உயர்வு, விற்பனையைக் குறைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கு நேர்மாறாக இந்திய நுகர்வோர் மத்தியில் தங்கத்தின் மீதான மோகம் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு அக்ஷய திருதியையில், இந்தியா முழுவதும் சுமார் 18 முதல் 20 டன் வரையிலான தங்கம் விற்பனையாகியுள்ளதாக நகை வியாபாரிகள் கூட்டமைப்பு (GJC) தெரிவித்துள்ளது.
தென்னிந்தியாவில் அதிகாலையிலேயே விற்பனை சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியது. மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களில் பிற்பகல் 2 மணிக்கு மேல் விற்பனை அதிகரித்து, நள்ளிரவு வரை கடைகள் இயங்கின. விலை உயர்வின் காரணமாக தங்கம் வாங்கும் அளவு (Volume) கடந்த ஆண்டுகளை விட சற்று குறைவாக இருந்தாலும், பண மதிப்பின் அடிப்படையில் (Value) இது ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது.
தங்கத்தின் விலை கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் சுமார் 35% முதல் 40% வரை உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், நுகர்வோர் இதை ஒரு செலவாகப் பார்க்காமல் பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதுகின்றனர்.
கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள், வழக்கம்போல் வாங்கப்படும் தங்கக் காசுகள் விற்பனை சீராக இருந்ததாகத் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த ஆண்டு 10 கிராம் தங்கம் ரூ. 90,000 அளவில் இருந்த நிலையில், தற்போது அது ரூ. 1,54,000-ஐத் தொட்டும் மக்கள் ஆர்வம் குறையவில்லை.
தற்போதைய சந்தையில் நுகர்வோர் விருப்பங்கள் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைச் சந்தித்துள்ளன. குறிப்பாக முதல்முறை தங்கம் வாங்கும் இளைஞர்கள் 9k, 14k மற்றும் 18k கேரட் கொண்ட குறைந்த எடை கொண்ட நகைகளை அதிகம் விரும்புகின்றனர்.
இவை தினசரி பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாகவும், பட்ஜெட்டுக்குள் அடங்குவதாகவும் உள்ளன. தங்கத்தின் அதிக விலை காரணமாக, வெள்ளி நாணயங்கள் மற்றும் வைர நகைகளுக்கான தேவையும் இந்த ஆண்டு 15% வரை அதிகரித்துள்ளது.
விலை மாற்றத்தைப் பொறுத்தவரை, தற்போது 24 கேரட் தங்கம் 10 கிராம் சுமார் ரூ. 1,55,780 என்ற அளவிலும், ஆபரணத் தங்கம் (22 கேரட்) 10 கிராம் சுமார் ரூ. 1,42,800 என்ற அளவிலும் விற்பனையாகிறது. வெள்ளியின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்து ஒரு கிலோ சுமார் ரூ. 2,75,000 என்ற நிலையை எட்டியுள்ளது.
நிச்சயமற்ற உலகப் பொருளாதார சூழல் காரணமாக தங்கத்தின் விலை மேலும் உயரக்கூடும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இதன் காரணமாகவே, விலை அதிகமாக இருந்தாலும் அக்ஷய திருதியை போன்ற நன்னாட்களில் தங்கம் வாங்குவது புத்திசாலித்தனமான முதலீடு என்று மக்கள் கருதுகின்றனர்.