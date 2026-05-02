மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்

Gold Price Prediction : அமெரிக்கா - ஈரான் போர் பதற்றத்தால் தங்கம் விலை விண்ணைத் தொட்டுள்ளது. மே 2026-ல் தங்கம் விலை எவ்வளவு உயரும்? முழுமையான கணிப்பு இதோ.

அமெரிக்கா, ஈரான் போர் மீண்டும் தொடங்கப்போகிறது. இதனால் மீண்டும் தங்கம் விலை உயரப்போகிறது. பொருளாதார நிபுணர்கள் பலரும் தங்கம் விலை உயரும் என்றே கூறியுள்ளனர். 

போர் குறித்து ஈரான் இன்று பகிரங்க அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தினால் தக்க பதிலடி கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. 

ஈரானின் இந்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் உறுதியற்ற தன்மையால், முதலீட்டாளர்கள் பங்குச்சந்தை மற்றும் கிரிப்டோகரன்சிகளைத் தவிர்த்து, பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கத்தை நோக்கித் திரும்பியுள்ளனர். இதனால் தங்கத்திற்கான தேவை உலகளவில் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

போர்ச் சூழலால் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரல் 110 டாலரைத் தாண்டியுள்ளது. இது போக்குவரத்துச் செலவை அதிகரித்து, உலகெங்கும் பணவீக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது. பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் போது, பணத்தின் மதிப்பு குறைந்து தங்கத்தின் மதிப்பு தானாகவே உயர்கிறது.

தமிழகத்தில் இன்று மே 2 ஒரு கிராம் 22 கேரட் தங்கம் ரூ.14,050க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு சவரன் தங்கம் தற்போது ரூ.1,12,400 -க்கு விற்பனையாகிறது. இது சாமானிய மக்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் விரும்பும் 24 கேரட் சுத்தத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.14,753-க்கு விற்கப்படுகிறது. போர் பதற்றம் தணியாத நிலையில், வரும் வாரங்களில் இதன் விலை ஒரு கிராம் ரூ.16,000-ஐத் தொட வாய்ப்புள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

பொதுவாக டாலர் வலுவடைந்தால் தங்கம் விலை குறையும். ஆனால் தற்போது நிலவும் போர் அச்சம், டாலர் மற்றும் தங்கம் ஆகிய இரண்டின் தேவையையும் ஒரே நேரத்தில் உயர்த்தியுள்ளது. இது சந்தையில் ஒரு அசாதாரணமான விலையேற்றத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது.  

தற்போதைய வேகத்தைப் பார்த்தால், மே மாத இறுதிக்குள் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,25,000 முதல் ரூ.1,30,000 வரை உயரக்கூடும். ஒருவேளை முழு அளவிலான போர் வெடித்தால், இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் ஒரு சவரன் ரூ.1.50 லட்சத்தை எட்டினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.  

தங்கத்தின் விலை உயர்வால் திருமண சுப காரியங்களை வைத்திருப்பவர்கள் பெரும் கவலையில் உள்ளனர். ஒவ்வொரு நாளும் விலை உயர்ந்து வருவதால், மக்கள் தங்கம் வாங்குவதைத் தள்ளிப்போடும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது நகைக்கடை வியாபாரத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

தங்கம் விலை உச்சத்தில் இருக்கும்போது மொத்தமாக முதலீடு செய்வது ஆபத்தானது. சந்தையில் சிறிய சரிவு ஏற்படும் போதெல்லாம் சிறுகச் சிறுக வாங்குவது சிறந்த லாபத்தைத் தரும் என நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.  

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. அதுவரை உலக நாடுகளின் கண்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் மீதே இருக்கும். தங்கம் விலை குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்களைப் பெற எங்களைப் பின்தொடருங்கள்.  

