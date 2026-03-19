தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழே குறையுமா? நிபுணர்கள் கணிப்பு

Gold Price : தங்கம் விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே குறையுமா? என்பது குறித்து முக்கிய அப்டேட்
Gold Price : தங்கம் விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே குறைய வாய்ப்புள்ளதா? நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
Gold Price : தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக சரிந்து வருவது பொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் தங்கம் விலை மேலும் குறையுமா? எவ்வளவு குறையும்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக, நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் விலை 5,000 டாலருக்குக் கீழே சரிந்துள்ளது.
இதன் தாக்கம் இந்தியாவிலும் எதிரொலித்துள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து, ரூ.1,14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி கிலோவுக்கு அதிரடியாக ரூ.10,000 குறைந்து, ரூ.2,65,000-க்கு விற்பனையாகிறது.
இதனால், தங்கம் விலை மேலும் குறையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் இருந்தாலும், தங்கம் விலை இப்போதைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்குக் கீழே குறைய வாய்ப்பில்லை என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சர்வதேச பொருளாதார சூழல் மற்றும் அமெரிக்காவின் முக்கிய நிதி கொள்கை முடிவுகளால் தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும், ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழ் என்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை.
அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கியான பெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்கள் குறித்த தனது முக்கிய முடிவை நேற்று நள்ளிரவு அறிவித்தது. இந்திய நேரப்படி வெளியான இந்த அறிவிப்பில், வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. தற்போது வட்டி விகிதம் 3.5% முதல் 3.75% என்ற அளவிலேயே தொடரும் என அதன் தலைவர் ஜெரோம் பவல் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
தற்போது தங்கம் விலையில் சிறிய அளவிலான சரிவுகள் இன்னும் சில நாட்களுக்குத் தொடரலாம். இருப்பினும், திடீரென ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு விலை ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழே குறைய வாய்ப்பு மிகக் குறைவு.
மத்திய கிழக்கில் ஈரான் - இஸ்ரேல் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு போன்ற காரணிகளால், தங்கம் எப்போதும் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் நீண்ட கால அடிப்படையில் விலை மீண்டும் உயர்வதற்கே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தங்கம் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருப்பதால், மொத்தமாக முதலீடு செய்வதைத் தவிர்த்து, SIP முறையில் சிறுகச் சிறுக முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானது.
குறுகிய கால லாபத்தை எதிர்பார்க்காமல், நீண்ட கால சேமிப்பாக தங்கத்தை அணுகுவது லாபத்தை கொடுக்கும். அதேநேரத்தில் திருமணம் உள்ளிட்ட சுப செலவுகளுக்கு தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது நல்ல நேரம். தங்கம் விலை குறையும் நேரத்தில் வாங்கி வைத்துக் கொள்வது நல்லது.