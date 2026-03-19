தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழே குறையுமா? நிபுணர்கள் கணிப்பு

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
Gold Price : தங்கம் விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே குறைய வாய்ப்புள்ளதா? நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 
1 /10

Gold Price : தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக சரிந்து வருவது பொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் தங்கம் விலை மேலும் குறையுமா? எவ்வளவு குறையும்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.    

2 /10

சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக, நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் விலை 5,000 டாலருக்குக் கீழே சரிந்துள்ளது.  

3 /10

இதன் தாக்கம் இந்தியாவிலும் எதிரொலித்துள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து, ரூ.1,14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி கிலோவுக்கு அதிரடியாக ரூ.10,000 குறைந்து, ரூ.2,65,000-க்கு விற்பனையாகிறது.  

4 /10

இதனால், தங்கம் விலை மேலும் குறையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் இருந்தாலும், தங்கம் விலை இப்போதைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்குக் கீழே குறைய வாய்ப்பில்லை என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.  

5 /10

சர்வதேச பொருளாதார சூழல் மற்றும் அமெரிக்காவின் முக்கிய நிதி கொள்கை முடிவுகளால் தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும், ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழ் என்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை.   

6 /10

அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கியான பெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்கள் குறித்த தனது முக்கிய முடிவை நேற்று நள்ளிரவு அறிவித்தது. இந்திய நேரப்படி வெளியான இந்த அறிவிப்பில், வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. தற்போது வட்டி விகிதம் 3.5% முதல் 3.75% என்ற அளவிலேயே தொடரும் என அதன் தலைவர் ஜெரோம் பவல் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.  

7 /10

தற்போது தங்கம் விலையில் சிறிய அளவிலான சரிவுகள் இன்னும் சில நாட்களுக்குத் தொடரலாம். இருப்பினும், திடீரென ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு விலை ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழே குறைய வாய்ப்பு மிகக் குறைவு.  

8 /10

மத்திய கிழக்கில் ஈரான் - இஸ்ரேல் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு போன்ற காரணிகளால், தங்கம் எப்போதும் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் நீண்ட கால அடிப்படையில் விலை மீண்டும் உயர்வதற்கே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.  

9 /10

தங்கம் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருப்பதால், மொத்தமாக முதலீடு செய்வதைத் தவிர்த்து, SIP முறையில் சிறுகச் சிறுக முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானது.  

10 /10

குறுகிய கால லாபத்தை எதிர்பார்க்காமல், நீண்ட கால சேமிப்பாக தங்கத்தை அணுகுவது லாபத்தை கொடுக்கும். அதேநேரத்தில் திருமணம் உள்ளிட்ட சுப செலவுகளுக்கு தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது நல்ல நேரம். தங்கம் விலை குறையும் நேரத்தில் வாங்கி வைத்துக் கொள்வது நல்லது.   

