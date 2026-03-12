இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்: கிராமுக்கு ரூ.150 வரை அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை!

Gold Price Today: இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை நிலவரத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Gold Price Today: இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை மற்றும் எதிர்கால விலை ஏற்றம் கணிப்புகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
சென்னையில் இன்று (மார்ச் 12, 2026) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை (Gold Price Today) அதிரடியாகக் குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ₹15,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ₹150 குறைந்து ₹14,970 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இல்லத்தரசிகள் மற்றும் நகைப்பிரியர்களிடையே சற்று நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்றைய நிலவரப்படி, ஒரு சவரன் (8 கிராம்) ஆபரணத் தங்கம் ₹1,19,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று இதன் விலை ₹1,20,960 ஆக இருந்தது. அதாவது, ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ₹1,200 வரை சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
முதலீட்டாளர்கள் விரும்பும் 24 கேரட் தூய தங்கத்தின் விலையும் இன்று சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் ₹16,494-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ₹16,331 ஆகக் குறைந்துள்ளது. 8 கிராம் தூய தங்கம் இன்று ₹1,30,648-க்கு விற்பனை ஆகிறது.
தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளியின் விலையும் இன்று இறக்கத்தைக் கண்டுள்ளது. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ₹290.00-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்றுடன் ஒப்பிடும்போது கிராமுக்கு ₹10 குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை ஒரு சீரற்ற நிலையில் உள்ளது. கடந்த திங்கள் மற்றும் செவ்வாய் கிழமைகளில் விலை உயர்வு காணப்பட்ட நிலையில், வாரத்தின் இடைப்பகுதியில் (புதன் மற்றும் வியாழன்) விலை குறையத் தொடங்கியுள்ளது. வாராந்திர அடிப்படையில் பார்த்தால் தங்கம் விலை 2 முறை ஏற்றத்தையும், 3 முறை இறக்கத்தையும் சந்தித்துள்ளது.
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்து வருவது தங்கம் விலை குறைய முக்கியக் காரணமாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், மத்திய வங்கிகளின் வட்டி விகிதக் கொள்கைகளும் இந்திய சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
தற்போது தங்கம் விலை குறைந்திருந்தாலும், இது ஒரு தற்காலிக மாற்றமே என சந்தை வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். உலகளாவிய புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் பணவீக்கம் காரணமாக, நீண்ட கால அடிப்படையில் தங்கம் விலை மீண்டும் உயரவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தற்போதைய போக்கைப் பார்த்தால், வரும் மாதங்களில் தங்கம் விலை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும். 2026-ன் இறுதிக்குள் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் ₹17,000-ஐத் தொட வாய்ப்புள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
தங்கம் விலை ஒரு வாரத்தில் 2-3 முறை இறக்கத்தைச் சந்திக்கும்போது வாங்குவதே புத்திசாலித்தனம். இன்று விலை சரிந்துள்ளதால், திருமண விசேஷங்களுக்காக நகை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.