English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • Gold Price Today : இன்று நகை வாங்கப் போறீங்களா? ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கம் விலையில் மாற்றம் உண்டா?

Gold Price Today : இன்று நகை வாங்கப் போறீங்களா? ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கம் விலையில் மாற்றம் உண்டா?

Gold Price Today : இன்று நகை வாங்கபோகிறவர்கள் தங்கம் விலையில் மாற்றம் இருக்குமா? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 

Gold Price Today : தங்கம் விலை தினமும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும் நிலையில், இன்று தங்கம் விலை என்ன? நகை வாங்குபவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்ன? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

 
1 /10

Gold Price Today : திருமணம் உள்ளிட்ட விஷேஷங்களுக்காக இன்று நகை வாங்க கடைக்கு செல்பவர்கள், இன்றும் தங்கம் விலையில் மாற்றம் இருக்குமா? என யோசிப்பீர்கள்.   

2 /10

அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட தங்கம் விலையில் மாற்றம் இருக்குமா? என்பதே உங்களின் கேள்வியாக இருக்கும். அதற்கான பதிலை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.   

3 /10

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்பட்டன. நேற்று சனிக்கிழமை கூட வர்த்த நேரம் முடிவில் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தே இரந்தது. ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 720 ரூபாய் வரை அதிகரித்து  1,20,400 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.  

4 /10

இன்றும் அதே விலையில் நீடிக்குமா? அல்லத விலை ஏறுமா? என்று கேட்டால், இன்றும் நேற்றைய விலையிலேயே தான் தங்கம் விற்பனை செய்யப்படும். ஏனென்றால், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சர்வதேச சந்தை மற்றும் உள்ளூர் சந்தைகளுக்கு விடுமுறை என்பதால், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் புதிய மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்காது.  

5 /10

அதன்படி  மார்ச் 8 ஆம் தேதியான இன்று தங்கம் விலையை பொறுத்தவரை சனிக்கிழமை விலையிலயே நீடிக்கும். அதன்படி, 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் 15,050 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும். அதன்படி, ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் 1,20,400 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகும்.  

6 /10

24 கேரட் சுத்தத் தங்கம் பொறுத்தவரை ஒரு கிராம் 16,418 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன் 1,31,344 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலை சென்னைக்கு மட்டுமல்ல, தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களான கோவை, மதுரை, திருச்சி, சேலம் மற்றும் வேலூர் ஆகிய அனைத்து இடங்களிலும் இதே விலையில் விற்பனை செய்யப்படும்.  

7 /10

தங்கத்தைப் போலவே வெள்ளியின் விலையும் நேற்று உயர்ந்துள்ளது. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி 269 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 2,69,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே விலையில் இன்றும் விற்பனை செய்யப்படும்.   

8 /10

எனவே, நகை வாங்குவோர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதல் மாலை வரை இதே விலையே நீடிக்கும். திங்கட்கிழமை காலை 10 மணிக்கு மேல் தான் புதிய விலை நிலவரம் வெளியாகும்.  

9 /10

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விலையுடன் 3 விழுக்காடு ஜிஎஸ்டி மற்றும் கடையைப் பொறுத்து சேதாரம் தனித்தனியாக வசூலிக்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.  

10 /10

செய்கூலி சேதாரம் குறித்து கடை விற்பனையாளர்களிடம் பேசினால் அதில் குறிப்பிட்ட தொகையை குறைக்கலாம். இதனால் உங்களின் மொத்த தொகை குறைக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.   

Gold price today today gold rate tamil nadu march 8 gold rate 22k gold price today 24k gold rate today

Next Gallery

இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 8, ஞாயிற்றுக்கிழமை - அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் யார் யாருக்கு?