தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold Price : தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
தங்கம் விலை (Gold Price) மீண்டும் குறையுமா? என எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. ஈரான் அமெரிக்கா போர் பதற்றம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதால் தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இருப்பினும் தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதா? இது குறித்த விரிவான காரணிகளை இங்கே பார்க்கலாம்.
உலகளாவிய அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் போர்க்கால சூழல்கள் காரணமாக, பாதுகாப்பான முதலீடாகத் தங்கம் கருதப்படுவதால் சர்வதேச சந்தையில் அதன் விலை குறையாமல் உள்ளது.
இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தைத் தொடர்ந்து அதிக அளவில் கையிருப்பு வைப்பதும் விலை குறையாமல் இருப்பதற்கு ஒரு முக்கியக் காரணியாகும்.
டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவடையும் போது, வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை உள்நாட்டில் தானாகவே உயர்கிறது. அமெரிக்காவின் பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்கும் போது, முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை விடுத்து தங்கத்தை நோக்கித் திரும்புவதால் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
இந்தியாவைப் போன்ற நாடுகளில் திருமணங்கள் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் தங்கத்திற்கான தேவை எப்போதும் அதிகமாகவே இருப்பதால், விலை கடும் சரிவைக் காண்பது கடினம்.
சர்வதேச சந்தையில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது, சில நேரங்களில் தங்கம் விலையில் சிறிய அளவிலான சரிவு ஏற்படலாம்.
வெறும் ஆபரணமாக மட்டுமன்றி, ஆபத்துக் காலத்தில் கைகொடுக்கும் சிறந்த முதலீடாகத் தங்கம் பார்க்கப்படுவதால் மக்கள் தொடர்ந்து அதனை வாங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
நேரடித் தங்கத்திற்குப் பதிலாக டிஜிட்டல் தங்கம் மற்றும் தங்கப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் சேதாரம் மற்றும் செய்கூலி போன்ற கூடுதல் செலவுகளைத் தவிர்க்கலாம்.
உலக அளவில் பொருளாதார நிலைத்தன்மை ஏற்பட்டு, பங்குச்சந்தைகள் மிக வலுவாக இருக்கும் போது மட்டுமே தங்கம் விலை பெரிய அளவில் குறைய வாய்ப்புண்டு.
தங்கம் விலை குறையும் என்று நீண்ட காலம் காத்திருப்பதை விட, அவ்வப்போது சிறு சிறு அளவில் தங்கம் சேர்ப்பதே நடுத்தர மக்களுக்குச் சிறந்த வழி என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.