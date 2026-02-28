English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!

1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!

Gold Price vs Car: உங்களிடம் இப்போது ஒரு கிலோ தங்கம் இருந்தால் என்ன கார்கள் வாங்கலாம்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்

 

Gold Price vs Car: இந்தியக் குடும்பங்களில் தங்கம் என்பது வெறும் முதலீடு மட்டுமல்ல, அது ஒரு கௌரவத்தின் அடையாளம். அதேபோலத்தான் ஒரு கார் வாங்குவதும். 

 
Gold Price vs Car: தங்கம் விலை ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து கொண்டிருப்பதால், தங்கம் விலை vs கார் விலை ஒரு ஒப்பீடு செய்து பார்க்கலாம். இந்தியக் குடும்பங்களில் தங்கம் என்பது வெறும் முதலீடு மட்டுமல்ல, அது ஒரு கௌரவத்தின் அடையாளம். அதேபோலத்தான் ஒரு கார் வாங்குவதும். 

கடந்த 35 ஆண்டுகளில் தங்கத்தின் விலை எந்த அளவுக்கு எகிறியிருக்கிறதோ, அதே வேகத்தில் இந்தியர்களின் கார் கனவுகளும் 'மாருதி 800'-ல் தொடங்கி இன்று 'லேண்ட் ரோவர்' வரை உயர்ந்துள்ளது.  

இன்று, 2025-26 காலக்கட்டத்தில் 1 கிலோ 24 கேரட் தங்கத்தின் மதிப்பு சுமார் 1.64 கோடி ரூபாய் (ரூ. 1,64,73,000) ஆகும். இந்த பெரும் தொகையைக் கொண்டு ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் நாம் என்னென்ன கார்களை வாங்கியிருக்க முடியும் என்பதைப் பார்ப்போம்.  

1990: மாருதி 800 - 1990-களில் ஒரு கார் வைத்திருப்பதே பெரிய விஷயம். அப்போது 1 கிலோ தங்கத்தின் விலை சுமார் ரூ. 1.34 லட்சம். அதே விலையில் அப்போது சந்தையில் கொடிகட்டிப் பறந்த கார் மாருதி 800. சாதாரண நடுத்தர வர்க்க மக்கள் முதன்முதலில் கார் கனவை நனவாக்கிக் கொண்டது இந்த காலகட்டத்தில்தான். ஒரு கிலோ தங்கம் இருந்தால், அப்போது ஒரு புத்தம் புதிய மாருதி 800 காரை சாவகாசமாக வீட்டிற்கு ஓட்டி வந்திருக்கலாம்.  

2000: மாருதி எஸ்டீம் - பத்து ஆண்டுகள் கழித்து, 2000-மாவது ஆண்டில் மக்களின் பார்வை செடான் (Sedan) ரக கார்கள் மீது திரும்பியது. அப்போது 1 கிலோ தங்கம் ரூ. 4.5 லட்சம் என்ற அளவில் இருந்தது. இந்த விலைக்கு அப்போது மிகவும் பிரபலமாக இருந்த மாருதி எஸ்டீம் (Maruti Esteem) காரை வாங்க முடிந்தது. ஒரு சிறிய காரிலிருந்து சற்று வசதியான, நீளமான காருக்கு இந்தியர்கள் மாறிய தருணம் இது.  

2005: டொயோட்டா இன்னோவா - 2005-ல் தங்கத்தின் விலை கிலோவுக்கு ரூ. 7 லட்சம் என்ற இலக்கை எட்டியது. அதே நேரத்தில் இந்திய சாலைகளில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது டொயோட்டா இன்னோவா. பெரிய குடும்பங்கள் ஒன்றாகப் பயணிக்க ஏற்ற இந்த எம்பிவி (MPV) கார், அப்போதைய தங்கத்தின் விலைக்கு மிகச் சரியாகப் பொருந்தியது.  

2010: டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் - 2010-ல் எஸ்யூவி (SUV) கார்கள் மீதான மோகம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. அப்போது 1 கிலோ தங்கம் ரூ. 15 முதல் 18 லட்சம் வரை விற்பனையானது. இந்த விலைக்கு அன்றைய தேதியில் மிரட்டலான தோற்றம் கொண்ட டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் (Toyota Fortuner) காரை வாங்கியிருக்கலாம். தங்கம் விலை ஏற ஏற, மக்களின் கார் தேர்வும் பிரம்மாண்டமாக மாறியது.  

2019: பிஎம்டபிள்யூ 5 சீரிஸ் - 2019-ஆம் ஆண்டு வாக்கில் தங்கத்தின் விலை கிலோவுக்கு ரூ. 40 லட்சத்தைத் தாண்டியது. இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு சாதாரண காரை விட்டுவிட்டு, சொகுசு கார் உலகிற்குள் மக்கள் நுழைய முடிந்தது. பிஎம்டபிள்யூ 5 சீரிஸ் (BMW 5 Series) போன்ற பிரிமியர் கார்கள் 1 கிலோ தங்கத்தின் விலைக்கு நிகராக நின்றன.  

2025: லேண்ட் ரோவர் டிஃபென்டர் - இன்று 1 கிலோ தங்கம் வைத்திருப்பவர் ஒரு கோடீஸ்வரர். அதன் மதிப்பு சுமார் ரூ. 1.64 கோடி. இன்றைய நிலையில் இந்தத் தொகைக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த, கரடுமுரடான பாதைகளிலும் ராஜாவாகச் செல்லும் லேண்ட் ரோவர் டிஃபென்டர் (Land Rover Defender) காரை தாராளமாக வாங்கலாம்.  

கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப தங்கத்தின் மதிப்பு கூடியது போலவே, இந்தியர்களின் வாழ்க்கைத்தரமும், வாகனத் தேர்வும் பலமடங்கு உயர்ந்துள்ளது.   

அன்று ஒரு சிறிய ஹேட்ச்பேக் காரை வாங்கிய அதே 1 கிலோ தங்கத்தில், இன்று ஒரு சொகுசு மாளிகையையே சுமந்து செல்லும் அளவிற்கான லேண்ட் ரோவர் காரை வாங்க முடிகிறது என்பதுதான் காலத்தின் அதிசயம்.  

Gold price vs car price Luxury SUV India Maruti to Land Rover Gold price today 1kg gold Price

