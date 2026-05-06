தங்கம் விலை சரிவு: 1 வாரத்தில் 3% சரிவு! இன்னும் விலை குறையுமா? முக்கிய தகவல்

Gold Price : தங்கம் விலை ஒரு வாரத்தில் 3 விழுக்காடு குறைந்துள்ளது. இன்னும் குறையுமா? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
Gold Price : தங்கம் விலை குறைவு குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் அசாதாரணமான சூழல்களால், தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வாரமாகத் தொடர்ந்து சரிவைச் சந்தித்து வருகிறது. பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கம், திடீரென விலை குறைந்து வருவது உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் சுமார் 3% சரிவைக் கண்டுள்ள தங்கம், தற்போதைய நிலவரப்படி சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் $4,559 என்ற நிலைக்கு அருகில் வர்த்தகமாகிறது. தங்கத்தின் மீதான சரிவு என்பது இந்த ஒரு வாரத்தோடு முடிந்துவிடவில்லை. கடந்த ஒரு மாதத்தில் சுமார் 2% மற்றும் கடந்த மூன்று மாதங்களில் சுமார் 6% வரை விலை சரிந்துள்ளது.
கோல்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையிலும் 1.5% சரிவு பதிவாகியுள்ளது. இந்தத் தொடர் வீழ்ச்சி, தங்கம் வாங்குபவர்களையும், ஏற்கனவே முதலீடு செய்துள்ளவர்களையும் "தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா?" என்ற கேள்வியை எழுப்ப வைத்துள்ளது.
தங்கம் விலை திடீரென சரிய முக்கியக் காரணம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள புவிசார் அரசியல் பதற்றம் ஆகும். குறிப்பாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் நிலவும் போர் பதற்றம் உலகச் சந்தையை உலுக்கியுள்ளது.
உலகின் மொத்த எண்ணெய் விநியோகத்தில் சுமார் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இந்த கடல் வழியாகவே கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இந்தப் பாதையில் ஏதேனும் தடை ஏற்பட்டால், கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். இதன் விளைவாக, பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்கனவே ஒரு பேரலுக்கு $110 -ஐத் தாண்டியுள்ளது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும்போது, போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரித்து உலகளாவிய பணவீக்கம் உயரும். இந்தப் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தும் முடிவை எடுக்கின்றன.
முதலீட்டாளர்கள் வட்டி கிடைக்காத தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதைத் தவிர்த்து, வட்டி தரும் சேமிப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யத் தொடங்குவார்கள். இது தங்கத்தின் மீதான தேவையை குறைத்து, விலையை வீழ்த்துகிறது.
தங்கத்தின் விலையைத் தீர்மானிக்கும் மற்றொரு முக்கிய காரணி அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு. தற்போது சர்வதேச சந்தையில் டாலர் பலமடைந்து வருவதால், மற்ற நாட்டு நாணயங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு தங்கம் வாங்குவது செலவு மிகுந்த ஒன்றாக மாறுகிறது. இதனால் தங்கத்திற்கான 'டிமாண்ட்' குறைந்து விலை இறங்குகிறது.
சந்தை நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் மற்றும் பணவீக்க அச்சம் இருக்கும் வரை தங்கத்தின் மீது அழுத்தம் தொடரும். பெரிய முதலீட்டாளர்கள் தற்போது தங்கத்தில் பெரிய தொகையை முதலீடு செய்யத் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். தங்கம் தற்போது தொழில்நுட்ப ரீதியாகப் பலவீனமாக உள்ளது. எனவே, அவசரப்பட்டு ஒட்டுமொத்தப் பணத்தையும் முதலீடு செய்யாமல் சந்தையைக் கவனிப்பது நல்லது.
தங்கம் நீண்ட கால அடிப்படையில் நல்ல லாபம் தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. எனவே, விலை குறையும்போது சிறுகச் சிறுக முதலீடு செய்வது புத்திசாலித்தனமானது. சர்வதேச அரசியல் சூழல்கள் மாறும் வரை தங்கத்தின் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் தொடரும். உலகப் பொருளாதார நிலை சீரடைந்தால் மட்டுமே தங்கம் மீண்டும் தனது பழைய உச்சத்தைத் தொட வாய்ப்புள்ளது. அதுவரை சிறு முதலீட்டாளர்கள் நிதானத்தைக் கடைபிடிப்பதே சிறந்தது.