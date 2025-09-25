இந்தியாவின் வெவ்வேறு நகரங்களில் தங்க விலை என்ன தெரியுமா? சென்னை தான் டாப்பில் உள்ளதா?

Gold Prices In India Now: இந்தியாவில் தங்க விலை இன்று வியப்பைத் தருகிறது. சென்னை நகரம் தனது அதிக விலையில் அனைத்து நகரங்களையும் பின்னுக்கு தள்ளியது.
Gold Prices In India Now: முக்கிய நகரங்களில் 10 கிராம் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது, சென்னை, டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் போன்ற நகரங்களில் விலை அதிகரிப்பு கண்காணிக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் கொல்கத்தா மற்றும் மும்பை குறைந்த விலை பட்டியலில் உள்ளன.
இந்தியாவில் தங்க விலை: 10 கிராம் 24 காரட் விலை 25ஆம் தேதி செப்டம்பர் 2025.
சென்னை – ரூ.1,15,651 சென்னையில் இன்று தங்க விலை ரூ.1,15,651 என உயர்ந்த அளவில் உள்ளது. தென்னிந்தியாவின் முக்கிய நகை சந்தையாக விளங்கும் சென்னை, இந்தியாவின் அதிக விலை கொண்ட நகரமாக இன்று பதிவாகியுள்ளது.
டெல்லி – ரூ.1,15,533 இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லியில் இன்று தங்க விலை ரூ.1,15,533 ஆக உள்ளது. தேசிய சந்தையை பிரதிபலிக்கும் விலையாக இது குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஜெய்ப்பூர் – ரூ.1,15,526 ஜெய்ப்பூரில் தங்க விலை இன்று ரூ.1,15,526 எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் முக்கிய நகை சந்தையான இந்நகரத்தில் விலை உயர்வாகக் காணப்படுகிறது.
அகமதாபாத் – ரூ.1,15,441 அகமதாபாத்தில் இன்று தங்க விலை ரூ.1,15,441 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குஜராத் மாநிலத்தின் முக்கிய வர்த்தக நகரமாக விளங்கும் அகமதாபாத், தங்க விலையில் சீரான நிலைப்பாட்டைக் காட்டுகிறது.
பாட்னா – ரூ.1,15,429 பாட்னாவில் இன்று தங்க விலை ரூ.1,15,429 எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பீஹார் மாநிலத்தின் தலைநகரான பட்னாவில் நகை சந்தை எப்போதும் நிலையானதாகக் கருதப்படுகிறது, அதனை இந்த விலை உறுதிப்படுத்துகிறது.
பூனே – ரூ.1,15,393 பூனே நகரத்தில் இன்று 24 காரட் தங்கம் 10 கிராம் விலை ரூ.1,15,393 ஆக உள்ளது. மேற்கிந்தியாவில் தங்க சந்தையின் நிலைமை மிகச் சிறிய மாற்றங்களுடன் காணப்படுகிறது.
ஹைதராபாத் – ரூ.1,15,389 ஹைதராபாத்தில் இன்று தங்க விலை ரூ.1,15,389 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நகை வியாபாரத்தில் முன்னணி நகரமான ஹைதராபாத், கொல்கத்தா மற்றும் மும்பையை ஒப்பிடுகையில் மிகச்சிறு விலையிடையே வேறுபாடு உள்ளது.
மும்பை – ரூ.1,15,387 மும்பையில் தங்க விலை இன்று ரூ.1,15,387 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் முக்கிய நகை விற்பனை சந்தைகளில் ஒன்றான மும்பை, சிறிய வித்தியாசத்துடன் குறைந்த விலையைக் கொண்டுள்ளது.
கொல்கத்தா – ரூ.1,15,385 கொல்கத்தாவில் இன்று 10 கிராம் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை ரூ.1,15,385 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் மிகக் குறைந்த விலைப்பட்டியலாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.