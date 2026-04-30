ரூ.2 லட்சம் எட்டும் தங்கம் விலை? நகைப்பிரியர்களுக்கான ஷாக் தகவல்

gold price : தங்கம் விலை ரூ.2 லட்சம் எட்டுமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 

இந்தியாவில் கடந்த சில வாரங்களாக தங்கம் விலை பெரும் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. ஏப்ரல் மாதத்தில் காணப்பட்ட திடீர் சரிவு, முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நகை வாங்குவோரிடையே ஒருவித குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தங்கம் வாங்க சரியான நேரமா? அல்லது விலை இன்னும் குறையுமா? என இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

ஏப்ரல் 20 முதல் 23 வரையிலான குறுகிய காலக்கட்டத்தில், 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு சுமார் ரூ.223 வரை சரிந்தது. அதாவது, 100 கிராம் தங்கத்தின் விலையில் ரூ.22,300 வரை மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. இந்த சரிவிற்கு உலகளாவிய அரசியல் சூழல்களே முக்கிய காரணமாக அமைந்தன.   

குறிப்பாக, அமெரிக்க - ஈரான் இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதால் தங்கம் மீதான ஈர்ப்பு சற்று குறைந்தது. மேலும், கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்ததால் ஏற்பட்ட பணவீக்க அச்சம் மற்றும் வலுவான அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு ஆகியவை தங்கத்தின் விலையை கீழ்நோக்கி தள்ளின.  

தற்போதைய சந்தை நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் ரூ.15,404 என்ற அளவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆபரணத் தங்கமான 22 கேரட் ஒரு கிராம் ரூ.14,120 ஆகவும், 18 கேரட் தங்கம் ரூ.11,553 ஆகவும் உள்ளது. டெல்லி போன்ற பெருநகரங்களில் 10 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் சுமார் ரூ.1,55,900 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.  

சந்தை வல்லுநர்களின் கணிப்புப்படி, தங்கம் தற்போது வெறும் முதலீடாக இல்லாமல் ஒரு பாதுகாப்பான கேடயமாக மாறியுள்ளது. உலக அளவில் நிலவும் பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தொடர்ந்து தங்கத்தை இருப்பு வைப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதால், 2026 ஆம் ஆண்டிற்குள் தங்கம் ரூ.2 லட்சம் என்ற மைல்கல்லை எட்ட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.   

எனினும், இந்த உயர்வு ஒரே சீராக இருக்காது. அவ்வப்போது சிறிய சரிவுகளும் ஏற்படலாம். மே 2026 பொறுத்தவரை சந்தை நிபுணர்கள் ஒரு கலவையான முடிவையே முன்வைக்கின்றனர். மே மாதத்தின் தொடக்கத்தில் விலை பெரிய மாற்றமின்றி ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளேயே வர்த்தகமாகும்.   

டாலரின் வலிமை மற்றும் வட்டி விகித முடிவுகளைப் பொறுத்தே அடுத்தகட்ட நகர்வு இருக்கும். இருப்பினும், மே மாதத்தின் பிற்பகுதியில் விலை மெதுவாக மீண்டு, ஒரு சிறிய ஏறுமுகத்தைக் காட்ட வாய்ப்புள்ளது.

இப்போது வாங்கலாமா அல்லது மே மாதம் வரை காத்திருக்கலாமா? என்றால் நீங்கள் நீண்ட கால நோக்கில் தங்கம் வாங்குபவர் என்றால், இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த விலை சரிவை ஒரு நல்வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். விலை குறையும் போதெல்லாம் சிறிது சிறிதாக வாங்குவது உங்கள் முதலீட்டின் சராசரி மதிப்பைச் சிறப்பாக வைத்திருக்கும்.  

திருமணத் தேவை அல்லது நகைகளாக அணிய வாங்குவோர் மே மாதத்தின் முதல் வாரம் வரை காத்திருந்து சந்தையின் போக்கை கவனிக்கலாம். ஏனெனில் மே மாதத்தில் விலை திடீரென ராக்கெட் வேகத்தில் உயருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகவே தென்படுகின்றன.  

தங்கத்தின் நீண்ட காலப் போக்கு வலுவாகவே உள்ளது. எனவே, மிகப்பாரிய சரிவை எதிர்பார்த்து நீண்ட காலம் காத்திருப்பதை விட, இதுபோன்ற சிறிய சரிவுகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் தேவைக்கேற்ப தங்கம் வாங்குவதே புத்திசாலித்தனமானது.  

