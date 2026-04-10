தங்கம் விலை உயர்வு! கொள்ளை லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் - முக்கிய தகவல்

Gold Price : தங்கம் விலை உயர்வு யாருக்கு லாபம்? நிறுவனங்கள் பார்த்த லாபம்? நகைப்பிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்
தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தாலும், விலை உயர்வு தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அவ்வப்போது தங்கம் விலை குறைவு என்ற செய்தி வெளியானாலும், சீரான இடைவெளியில் பார்க்கும்போது தங்கம் விலை முன்பை விட அதிகரித்தே இருக்கிறது. இதன் மூலம் அதிக லாபம் அடைந்தவர்கள் யார்? என்பதை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.
தங்கத்தின் விலை சர்வதேச சந்தையில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் போதிலும், இந்திய நகை விற்பனை நிறுவனங்கள் 2025-26 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டில் குறிப்பிடத்தகுந்த வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன. வலுவான விற்பனை வளர்ச்சி மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் சராசரி கொள்முதல் மதிப்பு உயர்ந்தது ஆகியவை இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைந்தன.
கடந்த புதன்கிழமை வர்த்தக முடிவில், முன்னனி நிறுவனங்களின் பங்குகள் கணிசமான ஏற்றத்தைக் கண்டன. கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் பங்குகள் 7.5 விழுக்காடு உயர்ந்து ரூ.445-க்கு விற்பனையானது. டைட்டன் நிறுவனம் சந்தை முன்னணியில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின் பங்குகள் 6.2 விழுக்காடு உயர்ந்து ரூ. 4,492-க்கு வர்த்தகமானது.
டைட்டன் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு நகை விற்பனை 46 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. இந்த உயர்வுக்குத் தனிஷ்க், மியா, ஜோயா மற்றும் பீயான் ஆகிய பிராண்டுகள் வலுவான அடித்தளமிட்டன. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் சில்லறை விற்பனை 52 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. தங்கம் விலை கடந்த ஆண்டை விட 80 சதவீதம் உயர்ந்துள்ள போதிலும், ஒரே மாதிரியான பழைய கிளைகளின் விற்பனை 48 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது.
கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் ஒருங்கிணைந்த அடிப்படையில் 64 சதவீதம் வருவாய் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதன் உள்நாட்டு வர்த்தகம் மட்டும் 65 விழுக்காடு உயர்ந்துள்ளது. முக்கிய சந்தைகளில் 45 விழுக்காடு வலுவான SSSG வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது.
பதிக்கப்பட்ட கற்கள் கொண்ட நகைகள் 30-35 விழுக்காடு வளர்ச்சியையும், சாதாரண தங்க நகைகள் 35 விழுக்காடு வளர்ச்சியையும் எட்டியுள்ளன. குறிப்பாக, தங்க நாணயங்களின் விற்பனை கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக 7 விழுக்காடு வருவாய் வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது. இதில் அனலாக் கடிகாரங்கள் 16 விழுக்காடு வளர்ந்தாலும், ஸ்மார்ட்வாட்ச் பிரிவு 53 விழுக்காடு சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. இருப்பினும், பிரீமியம் ரக கடிகாரங்களின் விற்பனை அதிகரித்ததால் லாபம் சமன் செய்யப்பட்டது.
Goldman Sachs, டைட்டன் நிறுவனத்திற்கு Buy மதிப்பீட்டை வழங்கி, அதன் இலக்கு விலையை ரூ. 5,000 ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. Antique Stock Broking, டைட்டன் பங்கின் இலக்கு விலையை ரூ.5,143 ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. மேலும், 2027-28-க்குள் நகை விற்பனையின் லாப வரம்பு 10.6 விழுக்காடு ஆக உயரும் எனக் கணித்துள்ளது.
Motilal Oswal, கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ரூ.550 இலக்கு விலையுடன் Buy பரிந்துரையை வழங்கியுள்ளது. JM Financial Research, நான்காவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் வரிக்கு முந்தைய லாபம் முந்தைய கணிப்பான 52 விழுக்காட்டை தாண்டி 86 விழுக்காடு வரை உயரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
தங்கத்தின் அதிகப்படியான விலை உயர்வு நிறுவனங்களின் மொத்த லாப வரம்பில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். இருப்பினும், கற்கள் பதிக்கப்பட்ட நகைகளுக்கான தேவை அதிகரிப்பதும், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கம் வாங்குவதில் காட்டும் ஆர்வமும் இந்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் என்று ஆய்வாளர் அபிஜீத் குண்டு தலைமையிலான குழு தெரிவித்துள்ளது.