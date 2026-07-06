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தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? இப்போ வாங்கலாமா வேண்டாமா? ஆனந்த் சீனிவாசன் முக்கிய தகவல்

Written ByR Balaji
Published: Jul 06, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:30 PM IST

Gold Rate Prediction Anand Srinivasan: தங்கம் விலை வீழ்ச்சி அடைந்துவிடுமோ என்ற பீதியில் இந்திய குடும்பங்கள் சுமார் 50 டன் தங்கத்தை விற்று பணமாக்கியதாக செய்திகள் பரவி வருகின்றன. அது குறித்தும் மற்றும் தங்கம் விலை நிலவரம் குறித்தும் பிரபல பொருளாதார நிபுணர்  ஆனந்த் சீனிவாசன் பேசி உள்ளார். 

 

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மணிப்பேச்சு என்ற யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், "தற்போது மணப்புரம், முத்தூட், கொசமட்டம் போன்ற கோல்டு லோன் நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை, தனியார் வங்கிகளின் செயல்பாடுகளைக் கவனித்தால் ஒரு விஷயம் புரியும். 

 

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இந்த காலகட்டத்தில் தங்கம் அடகு வைக்கப்பட்டு, வட்டி மற்றும் அசல் தொகையைக் கட்ட முடியாமல் போனதால், ஏலத்திற்கு (Auction) வந்த தங்கம் தான் இதில் அதிகம். மக்கள் விரும்பி விற்றதை விட, கட்டாயத்தின் பேரில் ஏலத்திற்குச் சென்ற தங்கம் தான் இதில் அதிகம் என்பது கணக்கைப் பார்த்தால் தெரியும்” என்றார். 

 

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மேலும், "அமெரிக்கா வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தாது என்ற எதிர்பார்ப்பால் கடந்த இரண்டு நாட்களில் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை 500 டாலர் வரை உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் விலை உயரும் போது இந்த நிறுவனங்களின் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து மதிப்பு அதிகரிக்கும். கூடுதல் தங்கக் கடன் வழங்கவும் வழிவகுக்கும் என்பதால் தான் இவற்றின் பங்கு விலை அண்மையில் உயர்ந்துள்ளது," என விளக்கினார். 

 

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அமெரிக்க வட்டி விகித மாற்றங்களை பொறுத்தே சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை ஏறி இறங்கும் என்று குறிப்பிட்ட அவர், "தற்போது தங்கம் வாங்குவதற்கான நல்ல நேரம் தான். அமெரிக்க பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தினால் தங்கம் விலை தற்காலிகமாக இறங்கி பின் ஏறும், வட்டி விகிதத்தைக் குறைத்தால் தங்கம் விலை நேரடியாகவே உயர்ந்துவிடும். எனவே, விலை குறையும் போது இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கிப் போட்டுக் கொள்ளலாம். ஆனால், விலை சட்டெனக் குறைந்தால் முதலீட்டாளர்கள் பதற்றமடையக் கூடாது," என்று ஆனந்த் சீனிவாசன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

 

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தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஜூலை 03 ஆம் தேதி வரை உயர்ந்து வந்த தங்கம் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 153 குறைந்துள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி 22 கேரட் ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 13,560க்கு விற்பனையாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

TAGS:
gold rate prediction
Anand Srinivasan

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