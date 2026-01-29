ஒரே நாளில் ரூ.9,500 உயர்ந்த தங்கம் விலை! ஒரு கிராம் இவ்வளவா..வரலாறு காணாத உச்சம்

Gold Rate Today January 29th 2026 : ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ.9,500 வரை அதிகரித்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
Gold Rate Today January 29th 2026 : ஆபரண தங்கத்தின் விலை, வரலாறு காணாத அளவில் அதிகரித்திருக்கிறது. ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை சுமார் ரூ.9,500 உயர்ந்துள்ளது. இது, மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இன்று, தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராமுக்கு எவ்வளவு விற்கப்படுகிறது என்பது குறித்த விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே, தங்கத்தின் விலையானது பல மடங்காக உயர்ந்து, குறையாத வண்ணம் இருக்கிறது. புத்தாண்டு பிறந்தது முதல் புதிய உச்சத்தை தங்கம் தொட்டு வருகிறது.
வெனிசுலா, ஈரான் நாடுகளில் போர்ச்சூழல் நிலவுவதாலும், ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு வராத காரணத்தாலும், உலக பொருளாதாரம் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. இது, தங்க விலையிலும் எதிரொலிக்கிறது.
ஜனவரி 28ஆம் தேதியான நேற்று மட்டும் தங்கத்தின் விலை காலை-மாலை என இரு சமயங்களிலும் அதிரடியாக உயர்ந்தது. இதையடுத்து, நேற்றைய நிலவரப்படி 22 காரட் தங்கத்தின் விலையானது, கிராமுக்கு ரூ.280 உயர்ந்திருந்தது. இதனால், சுமார் ரூ.15,610கு ஒரு கிராம் தங்கம் விற்கப்பட்டது. ஒரு சவரன் தங்கம், ரூ.2,240 உயர்ந்து ரூ.1,24,880 வரை விற்கப்பட்டது.
தங்கத்தின் விலை, இன்று வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியிருக்கிறது. 22 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.1,190 உயர்ந்துள்ளது. இதனால், ஒரு கிராம் தங்கம், சுமார் ரூ.16,800க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.9520 உயர்ந்து, ரூ.1,34,400க்கு விற்கப்படுகிறது.
இதையடுத்து, 18 காரட் தங்கத்தின் விலையும், சவரனுக்கு ரூ.7,000 உயர்ந்துள்ளது. இதனால், ரூ.1,11,200க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு கிராமுக்கு ரூ.875 உயர்ந்து, ரூ.13,900க்கு விற்கப்படுகிறது.
தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளியின் விலையும் ஒரு கிராமுக்கு ரூ.25 உயர்ந்துள்ளது. இதனால், ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.424க்கு விற்கப்படுகிறது. இது கிலோவுக்கு ரூ.25,000 உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளியும் ரூ.4,25,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இப்படி தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக அதிகரித்திருப்பதால் வேறு என்ன ஆப்ஷனில் முதலீடு செய்யலாம் என மக்கள் குழம்பி வருகின்றனர். இந்திய ரூபாய் விலையின் வீழ்ச்சியாலும் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.