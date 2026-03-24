தங்கம், வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி: தங்கம் ரூ.63,000 குறைவு, பாதி விலைக்கு சரிந்த வெள்ளி

Gold Price : தங்கம் சவரனுக்கு 63 ஆயிரம் ரூபாய் வரை சரிந்துள்ள நிலையில், வெள்ளி விலை பாதியாக குறைந்துள்ளது. முழு விவரம்

 

Gold Price : தங்கம், வெள்ளி விலையில் ஒரே நாளில் ஏற்பட்டிருக்கும் மிகப்பெரிய மாற்றம் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

 
தங்கத்தின் விலை உயர்வு என்பது சாமானியர்களுக்கு எப்போதுமே கவலையைத் தரும் விஷயம். ஆனால், கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி சரிவு முதலீட்டாளர்களையும் பொதுமக்களையும் ஒருசேர ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக, வெள்ளி விலை அதன் உச்சத்தில் இருந்து பாதியாகக் குறைந்துள்ளது  

சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு உயர்ந்த உலோகங்களின் விலை, தற்போது மளமளவெனக் குறைந்து வருவது நகைப்பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும், முதலீட்டாளர்களுக்குப் பதற்றத்தையும் தந்துள்ளது.  

வெள்ளி விலையைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஆண்டு ஜனவரி 29 ஆம் தேதி ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.4.20 லட்சம் என்ற வரலாற்றுச் சாதனை உச்சத்தைத் தொட்டது. ஆனால், நேற்று திங்கட்கிழமை மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில் வர்த்தகத்தின் போது, ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.1,99,643 ஆகக் குறைந்தது.   

அதாவது, அதன் உச்ச விலையில் இருந்து சுமார் ரூ.2.20 லட்சம் வரை சரிந்து, கிட்டத்தட்ட பாதி விலைக்கு வந்துள்ளது. ஒரே நாளில் மட்டும் வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.27,000 வரை சரிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.  

வெள்ளியைப் போலவே தங்கத்தின் விலையும் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. கடந்த ஜனவரி இறுதியில் 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1,93,096 என்ற உச்சத்தைத் தொட்டிருந்தது. நேற்று வர்த்தகத்தின் போது இது ரூ.1,29,595 வரை சரிந்தது. இதன் மூலம் தனது உச்ச விலையில் இருந்து 10 கிராம் தங்கம் சுமார் ரூ.63,501 வரை மலிவாகியுள்ளது.  

இருப்பினும், திங்கள் மாலை நேர வர்த்தகத்தில் விலையில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, தங்கம் 10 கிராம் ரூ.1.40 லட்சம் என்ற அளவிலும், வெள்ளி கிலோ ரூ.2.23 லட்சம் என்ற அளவிலும் நிலைபெற்றது.  

பொதுவாக போர்ச் சூழல் அல்லது உலகளாவிய பதற்றங்கள் ஏற்படும் போது, முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியைப் பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதி அதில் முதலீடு செய்வார்கள். இதனால் விலை உயரும். ஆனால், தற்போதைய மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர்ச் சூழலிலும் விலை குறைவதற்குப் பின்னால் சில முக்கிய பொருளாதாரக் காரணங்கள் உள்ளன  

சர்வதேச சந்தையில் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருகிறது. டாலர் பலமடையும் போது, தங்கம் போன்ற உலோகங்களின் மீது அழுத்தம் ஏற்பட்டு அவற்றின் விலை குறைகிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துள்ளதால், பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் என்ற அச்சம் முதலீட்டாளர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர்கள் கையில் பணத்தை வைத்திருக்க விரும்புவதால், உலோகங்களில் இருந்து முதலீடுகளைத் திரும்பப் பெறுகின்றனர்.  

அமெரிக்க பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்காமல் தக்கவைப்பதும், வருங்காலத்தில் வட்டி உயரக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் தங்கத்தின் கவர்ச்சியைக் குறைத்துள்ளது.  

கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி அபரிமிதமான லாபத்தைத் தந்ததால், முதலீட்டாளர்கள் தங்களது லாபத்தை எடுத்துக் கொள்ள விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுவும் விலை சரிவுக்கு ஒரு காரணமாகும்.  

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் திடீர் மாற்றம் தற்காலிகமானதா அல்லது நீண்ட காலச் சரிவா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். வல்லுநர்களின் கருத்துப்படி, நீண்ட கால அடிப்படையில் தங்கம் மீண்டும் உயர வாய்ப்புள்ளது. எனினும், குறுகிய காலத்தில் சந்தை மிகுந்த ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படும் என்பதால், புதிய முதலீடுகளைச் செய்பவர்கள் நிதானமாகச் செயல்படுவது நல்லது.  

தற்போதைய விலை வீழ்ச்சி, வரும் திருமண காலத்தை முன்னிட்டு நகை வாங்கத் திட்டமிட்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது.  

இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 24 செவ்வாய்க்கிழமை : முருகனின் அருள் இந்த ராசிகளுக்கு உண்டு