தங்கம், வெள்ளி விலை முக்கிய தகவல்! முன்கூட்டியே கணிப்பது எப்படி?

Gold Price : தங்கம், வெள்ளி விலை ஏற்ற இறக்கத்தை முன்கூட்டியே கணிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்
Gold Price : தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகளின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுகள் மற்றும் முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சந்தை தற்போது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காலகட்டத்தைக் கடந்து கொண்டிருக்கிறது. 2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் பெரும் ஏற்ற இறக்கங்கள்காணப்படுகின்றன.
பிப்ரவரி மாதத் தொடக்கத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஒரு திடீர் சரிவு ஏற்பட்டது. ஜனவரி இறுதியில் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் 5,600 டாலர் என்ற உச்சத்தைத் தொட்டுவிட்டு, தற்போது 4,500 முதல் 4,700 டாலர் நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளது.
இந்திய சந்தையில் 10 கிராம் தங்கம் சுமார் 1,52,000 ரூபாய் முதல் 1,53,000 ரூபாய் வரையிலும், வெள்ளி ஒரு கிலோ சுமார் 2,65,000 ரூபாய் முதல் 2,67,000 ரூபாய் வரையிலும் வர்த்தகமாகிறது.
கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை 6 விழுக்காடு வரையும், வெள்ளி விலை சுமார் 13 விழுக்காடு முதல் 17 விழுக்காடு வரையும் சரிவைக் கண்டுள்ளன. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு லாப விற்பனை காலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
பலருக்கும் இருக்கும் ஒரு கேள்வி, தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்தை எதை வைத்து முன்கூட்டியே கணிக்கலாம்? என்பது தான். அமெரிக்க டாலர் மதிப்பை வைத்து கணிக்கலாம். ஏனென்றால், தங்கம் மற்றும் டாலர் எப்போதும் எதிர் துருவங்கள். டாலர் மதிப்பு உயர்ந்தால் தங்கம் விலை குறையும், டாலர் பலவீனமானால் தங்கம் விலை உயரும்.
அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகிதக் கொள்கை மிக முக்கியமானது. வட்டி விகிதத்தைக் குறைத்தால் தங்கம் விலை அதிகரிக்கும். 2026-ல் குறைந்தது இரண்டு முறை வட்டி குறைக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சீனா, துருக்கி மற்றும் இந்தியா போன்ற நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் டாலரைச் சார்ந்திருப்பதை குறைக்கத் தங்கத்தை அதிகளவில் வாங்கி வருகின்றன. இது விலையை உயர்த்தும் ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளது.
மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மற்றும் உக்ரைன் போன்ற பகுதிகளில் ஏற்படும் மோதல்கள் முதலீட்டாளர்களைத் தங்கத்தை நோக்கித் தள்ளும். வெள்ளிக்கு ஆபரணத் தேவையை விட சூரிய சக்தி தகடுகள் மற்றும் மின்சார வாகனங்கள் தயாரிப்பில் அதிகத் தேவை இருப்பதால், பசுமை எரிசக்தி திட்டங்கள் வெள்ளி விலையைத் தீர்மானிக்கின்றன.
ஜே.பி. மோர்கன் மற்றும் கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் போன்ற உலகளாவிய நிறுவனங்களின் கணிப்பின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் 5,000 டாலர் முதல் 6,300 டாலர் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது என கணித்துள்ளன. உலகளாவிய கடன் நெருக்கடி மற்றும் பணவீக்கம் காரணமாக, காகிதப் பணத்தின் மீதான நம்பிக்கை குறைந்து, தங்கம் மீதான மோகம் அதிகரித்திருப்பதால், இந்த விலை ஏற்றம் 2027 வரை தொடரும்.
வெள்ளியைப் பொறுத்தவரை நிபுணர்கள் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். தங்கத்தை விட வெள்ளி அதிக லாபத்தைத் தரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2026ல் வெள்ளி 16 விழுக்காடு முதல் 70 விழுக்காடு வரை வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்யக்கூடும்.
தொடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக வெள்ளி சந்தையில் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. உற்பத்தி குறைவாகவும் தேவை அதிகமாகவும் இருப்பதால், வெள்ளி ஒரு கட்டத்தில் அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 120 டாலரைத் தாண்ட வாய்ப்புள்ளது.
தற்போது ஏற்பட்டுள்ள விலை சரிவை ஒரு வாங்கும் வாய்ப்பாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக முதலீடு செய்யாமல், SIP போன்ற சிறு சிறு பகுதிகளாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் முதலீடு செய்வது லாபகரமாக இருக்கும்.