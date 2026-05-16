/பழைய தங்க நகைகளை விற்கப்போறீங்களா? நகைப்பிரியர்களுக்கான ஷாக் அப்டேட்

Gold Tax : பழைய தங்க நகைகளை விற்பனை செய்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அப்டேட்
பொதுவாகப் பண்டிகைக் காலங்களிலோ அல்லது சுபநிகழ்ச்சிகளின் போதோ நம்மிடம் இருக்கும் பழைய தங்க நகைகளைக் கொடுத்துவிட்டு, அதற்குப் பதிலாகப் புதிய டிசைன்களில் நகைகளை வாங்குவது நம் நாட்டு பெண்களின் நீண்ட கால வழக்கமாக உள்ளது.
பழைய நகைகளை கொடுத்துவிட்டு புதிய டிசைனில் நகை வாங்குவது சாதாரணமானது என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால், வருமான வரித்துறையின் விதிமுறைகளின்படி, பழைய தங்கத்தை விற்பதோ அல்லது மாற்றுவதோ ஒரு மூலதனச் சொத்து பரிமாற்றம் ஆகக் கருதப்படுகிறது.
இதனால், பழைய நகைகளை விற்பனை செய்யும்போது மூலதன ஆதாய வரி செலுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகிறது. நீங்கள் பழைய நகைகளை நகைக்கடையில் கொடுக்கும்போது, அவர்கள் அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மதிப்பிடுவார்கள்.
அந்த மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கும், நீங்கள் அந்த நகையை வாங்கிய அசல் விலைக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசமே உங்களின் லாபம் அல்லது மூலதன ஆதாயமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இந்த லாபத்தின் மீதுதான் நீங்கள் வரி செலுத்த வேண்டும். புதிய நகையின் விலையானது உங்களின் பழைய நகையின் விலையை விட அதிகமாக இருந்தாலும், பழைய நகையின் மூலம் உங்களுக்குக் கிடைத்த லாபத்திற்குத் தனியாக வரி கணக்கிடப்படும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்.
தங்க நகைகளை நீங்கள் எவ்வளவு காலம் கையில் வைத்திருந்தீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து இந்த மூலதன ஆதாய வரி இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரி என்பது நீங்கள் பழைய தங்க நகைகளை 24 மாதங்களுக்கும் அதாவது 2 ஆண்டுகள் மேலாக வைத்திருந்து, பின்னர் அதனை மாற்றினாலோ அல்லது விற்றாலோ அதற்குப் பாயும் லாபத்திற்கு 12.5% வரி விதிக்கப்படும்.
குறுகிய கால மூலதன ஆதாய வரி என்பது நகையை வாங்கி 24 மாதங்களுக்குள் அதனை நீங்கள் விற்றால், அதன் மூலம் கிடைக்கும் லாபமானது உங்களின் வழக்கமான தனிநபர் வருமானத்தோடு சேர்க்கப்பட்டு, நீங்கள் எந்த வருமான வரி வரம்பில் வருகிறீர்களோ, அந்த விகிதத்தின்படி வரி விதிக்கப்படும்.
நகைக்கடைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து விதமான தங்க விற்பனை மற்றும் பரிமாற்ற விபரங்களையும் நுகர்வோர் தங்களின் வருமான வரித் தாக்கலின் போது Schedule CG என்ற பிரிவின் கீழ் துல்லியமாகக் குறிப்பிட வேண்டும். குறிப்பாக, ஒரு நிதியாண்டில் நகைக்கடைகளில் 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் ரொக்கமாக நகைகளைப் பரிமாற்றம் செய்தாலோ அல்லது வாங்கினாலோ, அந்த விபரங்களை வருமான வரித்துறைக்கு முறைப்படி தெரிவிக்க வேண்டிய கடமை நகைக்கடை நிறுவனங்களுக்கும் உண்டு.
முறையாகப் பரம்பரை வழியாக வந்த நகைகளாக இருந்தால், ஏப்ரல் 1, 2001க்கு முந்தைய நகைகளுக்கு நியாயமான சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் வரியைக் குறைக்கப் பரிசீலிக்கலாம். மேலும், பழைய தங்கத்தை விற்று வரும் முழுத் தொகையையும் கொண்டு நீங்கள் புதிய குடியிருப்பு வீடு வாங்கினாலோ அல்லது கட்டினாலோ, வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 54Fன் கீழ் இந்த மூலதன ஆதாய வரியிலிருந்து முழு விலக்கு பெற முடியும்.
எனவே, இனி பழைய நகைகளைக் கொடுத்துப் புதிய நகைகள் வாங்கும் போது, அதற்கான அசல் பில்கள் மற்றும் ஆவணங்களைச் சரியாகப் பராமரிப்பதோடு, அதற்குரிய வரியையும் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது வருமான வரித்துறையின் தேவையற்ற நோட்டீஸ்களில் இருந்து நம்மைக் காக்கும்.