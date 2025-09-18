English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இது இந்த 4 ராசிளின் நேரம், கனவுகள் அனைத்தும் நிஜமாகும்

Sani Nakshatra Peyarchi: இந்த ஆண்டு நவராத்திரிக்கு பிறகு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இது 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் நன்மைகளை அளிக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Sani Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சனி பகவான் நீதியின் கடவுளாக கருதப்படுகிறார். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப அவர் பலன்களை அளிக்கிறார். அவரது ஒவ்வொரு அசைவும் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.
1 /10

சனி பகவான் மார்ச் 2025 இல், மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆனார். இந்த ஆண்டு, நவராத்திரி அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. அடுத்த நாளான அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி, சனி குருவின் நட்சத்திரமான பூரட்டாதியில் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார்.

2 /10

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். ஆனால், சில ராசிகளுக்கு அதிக அளவில் நன்மைகள் ஏற்படும். இந்த காலத்தில் இவர்கள் வாழ்வில் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறுவார்கள். சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ஜாக்பாட் நன்மைகளை அடையவுள்ள அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

3 /10

மிதுனம்: சனியின் ராசி மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும். இவர்களுக்கு வேலைகள் மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வுடன் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். இது அவர்களின் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.

4 /10

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கும் சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கைக்காக நீங்கள் போட்டு வந்த திட்டங்கள் இப்போது வடிவம் பெறத் தொடங்கும். வணிகம் செழிக்கும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். நிதி சிக்கல்கள் நீங்கும். நிறைவேறாத ஆசைகள் நிறைவேறும். வீட்டில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

5 /10

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி நிதி ஆதாயங்களை அளிக்கும். பழைய முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வெளிநாட்டு முதலீடுகளால் மகர ராசிக்காரர்கள் நன்மை அடைவார்கள். மாணவர்களுக்கு இது ஒரு வெற்றிகரமான நேரமாக இருக்கும். படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

6 /10

கும்பம்: சனி பகவான் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு ஆசிகளை வழங்குகிறார். அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள சனி பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். வேலை மாற்றம் சாத்தியமாகும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு இருக்கும். அனைத்து பணிகளும் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும்.

7 /10

சனி பகவானின் அருள் பெற, தினமும் ‘ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே, கட்க அஸ்தாய தீமஹி, தன்னோ மந்த ப்ரசோதயாத்’ என்ற சனி காயத்ரி மந்திரத்தையும், 'நீலாஞ்சன சமாபாசம், "ரவிபுத்ரம் யமாக்ராஜம்; சாயா மார்தாண்ட சம்பூதம், தம நமாமி சனீச்சரம்' என்ற ஸ்லோகத்தையும் கூறுவது நல்லது.

8 /10

சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களில் சனி பகவான் பொதுவாக பல சோதனைகளை கொடுப்பார். அப்படிப்பட்ட நேரங்களில், நேர்மையான வழியில், முழுமையான முயற்சியை முதலீடு செய்து, பிறருக்கு உதவி, நேர்த்தியான வாழ்வை வாழ்ந்தால், சனி பகவான் மகிழ்ந்து அருள் புரிவார்.

9 /10

ஏழரை சனி தாக்கங்களை குறைக்க, திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சென்று அவரை தரிசனம் செய்து வழிபடுவது நல்லது.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Lord Shani Shani Astrology Rasipalan Zodiac Signs

Next Gallery

இன்னும் 4 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 2 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்