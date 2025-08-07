50% தள்ளுபடி! சென்னை மெட்ரோ பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ் - இப்படி டிக்கெட் எடுத்தால் மட்டும்!

CMRL Ticket Discount: சென்னை மெட்ரோ டிக்கெட்டுகளுக்கு வரும் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி வரை 50% அறிமுக தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த வசதியை எப்படி பெறுவது என்பதை இங்கு காணலாம்.
CMRL மற்றும் Phonepe செயலிகள் மூலம் டிக்கெட் எடுத்தால் 20% தள்ளுபடி வழங்கப்படும். அதுவே இந்த செயலியின் மூலம் டிக்கெட் எடுத்தால் வரும் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிவரை 50% தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் (CMRL) சென்னை நகர்புற மக்களின் பொது போக்குவரத்திற்கு பெரியளவில் உதவுகிறது. தற்போது விம்கோ நகர் டிப்போ முதல் சென்னை விமான நிலையம் வரை நீல வழித்தடம் மற்றும் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் முதல் பரங்கிமலை வரை பச்சை வழித்தடம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. (Image Source: CMRL)
தற்போது மெட்ரோவின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மாதவரம் பால் பண்ணை முதல் சிறுசேரி சிப்காட் வரை ஊதா வழித்தடம், கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி பைபாஸ் வரை ஆரஞ்சு வழித்தடம், மாதவரம் பால் பண்ணை முதல் சோலிங்கநல்லூர் வரை சிவப்பு வழித்தடம் ஆகியவை இன்னும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் செயல்பாட்டுக்கு வரும். (Image Source: CMRL)
CMRL பயணிகள் பாதுகாப்பாகவும், விரைவாகவும், ஓரளவுக்கு குறைந்த விலையிலும் பொது போக்குவரத்தில் பயணிப்பதற்கு பல சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, டிக்கெட் எடுக்கும் செயல்முறையையும் CMRL பல விதங்களில் எளிதாக்கி உள்ளது. கவுண்டரில் டிக்கெட் எடுப்பதை காட்டிலும் CMRL மற்றும் Phonepe செயலிகள் மூலம் டிக்கெட் எடுத்தால் 20% தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதனால் நீங்கள் கூட்டத்தில் நின்று டிக்கெட் எடுக்கவும் தேவையில்லை. (Image Source: CMRL)
இந்நிலையில், ஓபன் நெட்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் (ONDC) என்ற நிறுவனம், ஊபர் செயலியின் (Uber App) மூலமாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் பயண டிக்கெட்டுகளை பெறுவதை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இத்தகவலை ஊபர் இன்று (ஆக. 7) அறிவித்துள்ளது. (Image Source: CMRL, Uber)
இன்று முதல், சென்னையில் உள்ள ஊபர் பயனர்கள் தங்கள் மெட்ரோ பயணங்களைத் திட்டமிடலாம். ஊபர் செயலியின் மூலம் QR Code அடிப்படையிலான டிக்கெட்டுகளை வாங்கலாம், அதுமட்டுமின்றி நிகழ்நேர போக்குவரத்துத் தகவல்களையும் நீங்கள் பெற முடியும். (Image Source: Uber)
இதற்கான வசதிகளை ஊபர் செயலி அறிவித்துள்ளது. இந்த செயல்பாடு ONDC இன் இயங்கக்கூடிய நெட்வொர்க் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஊபரை பொதுப் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்புடன் இணைக்கிறது. (Image Source: CMRL)
அதோடு, சென்னையில் உள்ள பயணிகள் ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதும் ஊபர் செயலிகளில் மெட்ரோ டிக்கெட்டுகளை எடுத்தால் 50% தள்ளுபடியைப் பெற முடியும். அதுமட்டுமின்றி, இணைக்கப்பட்ட பயணத்தை எளிதாக்குவதற்காக, சென்னையில் உள்ள மெட்ரோ நிலையங்களில் இருந்து தொடங்கும் அல்லது முடிக்கும் சவாரிகளுக்கு ஊபர் ஆட்டோ மற்றும் ஊபர் மோட்டோ இரண்டிலும் ரூ.20 வரை 50% தள்ளுபடியை ஊபர் வழங்குகிறது. இந்த சலுகை ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதும் செல்லுபடியாகும். (Image Source: Uber App)
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் டெல்லியில் ஊபர் செயலி மூலம் மெட்ரோ டிக்கெட் பெறும் வசதி கொண்டுவரப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்தியாவின் இரண்டாவதாக இந்த சேவை சென்னைக்கு விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (Image Source: CMRL)