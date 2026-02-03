விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்! பிப்ரவரி 15 முதல் வங்கி கணக்கிற்கு வரும் பணம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Crop Insurance Scheme: பயிர் காப்பீட்டுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை விவசாயிகளுக்கு பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழக அரசு விவசாயிகள் நலனில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருப்பதற்காக அவர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது விவசாயிகளுக்காக முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, பயிர் காப்பீட்டுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை விவசாயிகளுக்கு பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மழை, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் சேதம் அடையும் பயிர்களை கருத்தில் கொண்டு, இந்த பயிர் காப்பீடு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் பெய்த மழை மற்றும் டிட்வா புயல் காரணமாக, 1.39 லட்சம் ஏக்கர் நிலம், தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக தமிழக அரசு 111.96 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இருந்தது.
இந்த பயிர் காப்பீடு மூலம் 84,848 விவசாயிகள் பயனடைவார்கள். பயிர் காப்பீடு தொகை கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், குமரி, கிருஷ்ணகிரி, மயிலாடுதுறை, நாகை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், ராணிப்பேட்டை, தஞ்சாவூர், தேனி, திருவாரூர் உள்ளிட்ட 33 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பாதிக்கப்பட்ட 84,848 விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் என கூறப்பட்டு இருந்தது.
இந்த நிலையில், விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு வழங்கும் வகையில், வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தின் இறுதியில், விவசாயிகளுக்கு பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி காப்பீடு தொகை வரவு வைக்கப்படும் என உத்தரவிட்டுள்ளார்..
எனவே, விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் காப்பீடு தொகை வரவு வைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
மேலும், சமீபத்தில் வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமங்ளுக்கு ஒருவார காலத்தில் இழப்பீடு தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் திருப்தி அடைந்துள்ளனர்.