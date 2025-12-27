கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகை தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Rural Girl Student Scholarship: கிராமப்புறங்களில் உள்ள மாணவிகளுக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Government Scheme: 3ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை மாணவியருக்கு ரூ.500 மற்றும் 6ஆம் வகுப்பு மாணவியருக்கு ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகையை தமிழக அரசு வழங்குகிறது.
தமிழக அரசு கல்விக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பள்ளி மாணவர்களுக்கு பல்வேறு உதவித் தொகை திட்டஙகளை கொண்டு வருகிறது. மாணவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருப்பதற்காக அவர்களுக்காக பல்வேறு உதவித்தொகை, ஊக்கத் தெகை திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
மேலும், மாணவர்களின் இடைநிற்றலை தடுக்கவும் காலை மற்றும் மதிய உணவு திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும், அரசுப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு உயர்க்கல்வியின்போது ரூ.1,000 உதவித் தொகை வழங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், கிராமப்புறங்களில் மாணவிகளின் கல்வி விகிதத்தை அதிகரிக்கவும், இடைநிற்றலை தடுக்கவும் தமிழக அரசு ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
அதாவது, கிராமப்புற பெண் குழந்தைகளின் கல்வியை ஊக்குவிக்கவும், கல்வியின் இடைந்நிற்றலை குறைக்கவும், கிராமப்புற பள்ளி மாணவிகளுக்கு ரூ.1,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்த திட்டம் மூலம் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவியருக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 3ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவிகளுக்கு ஊக்கத் தொகையாக ரூ.500, 6ஆம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கு ரூ.1,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்த தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்த திட்டம் மூலம் பயன்பெற விரும்பும் மாணவர்களின் பெற்றோர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் அமைந்துள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் மாணவியர் பயில்பவராக இருக்க வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இத்திட்டத்தில் பயன் பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த பெண் குழந்தைகள் மட்டும் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியும். விதவை மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்களின் பெண் குழந்தைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் தகுதியுடைவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படாது. ஊக்கத் தொகை மாணவியின் வங்கி கணக்கிற்கே செலுத்தப்படுவதால், வங்கி அல்லது ஆபீஸ் கணக்குகள் செயல்பாட்டில் உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் மாணவிகள் சம்பந்தப்பட்ட கிராமப்புற அரசு/அரசு உதவிபெறும் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களை அணுக வேண்டும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.