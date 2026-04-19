Akshaya Tritiya Big Gold Offers: தங்கம் வாங்குவோருக்கு நற்செய்தி... 50% வரை தள்ளுபடி...

Akshaya Tritiya 2026 Gold Offers: அட்சய திருதியைத் திருநாளையொட்டி, புகழ்பெற்ற நகை நிறுவனமான ஜோயாலுக்காஸ் (Joyalukkas) தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் சலுகை ஒன்றை அறிவித்துள்ளது. இந்தச் சலுகைகள் முக்கியமாக ஏப்ரல் 19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் கிடைக்கும் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. பண்டிகைக் காலத்தில் தங்கம் வாங்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்தச் சலுகைகளின் ஒரு பகுதியாக, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தங்க நகைகளின் செய்கூலி மீது 50 சதவீதம் வரையிலான தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. நகைகளை உருவாக்கும் செலவு குறைக்கப்படுவதால், வாடிக்கையாளர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் தொகையைச் சேமிக்க முடியும் என்பதே இதன் பொருளாகும். அதேபோன்று, வைர நகைகளுக்கும் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன; வைர நகைகளின் மீது சுமார் 30 சதவீதம் வரையிலான தள்ளுபடிகள் அளிக்கப்படுகின்றன.

பிளாட்டினம் நகைகளை வாங்க விரும்புவோருக்கும் இந்த விற்பனை பயனுள்ளதாக அமைகிறது. பிளாட்டினம் நகைகளுக்கான செய்கூலியில் 30% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, பல்வேறு வகையான நகைகளை வாங்குவதற்கு இதுவே மிகச் சிறந்த நேரமாக மாறியுள்ளது.

மேலும், ஒரு சிறப்புச் சலுகையாக, 10 கிராம் தங்கம் வாங்குவோருக்கு ஒரு இலவசத் தங்க நாணயம் வழங்கப்படுகிறது. அதேபோன்று, வைர நகைகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஒரு இலவசத் தங்க நாணயம் அளிக்கப்படுகிறது. இது நுகர்வோருக்கு ஒரு கூடுதல் நன்மையாக அமைகிறது.

பழைய தங்கத்தை மாற்றிக்கொள்ள விரும்புவோருக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பும் உள்ளது. 22 காரட் பழைய தங்கத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்போது, ​​எவ்விதக் கழிவுகளுமின்றி அதன் முழு மதிப்பும் வழங்கப்படுகிறது. இது பலருக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

மற்றொரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், தங்கள் நகைகளை முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்பவர்களுக்குத் தங்க விலை பாதுகாப்பு வசதியும் வழங்கப்படுகிறது. வெறும் 10 சதவீதத் தொகையை முன்பணமாகச் செலுத்தி முன்பதிவு செய்வதன் மூலம், பிற்காலத்தில் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்தாலும், வாடிக்கையாளர்கள் நகைகளை அசல் விலையிலேயே வாங்கும் வாய்ப்பைப் பெறுகின்றனர்.  

அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான அதிரடி உத்தரவு!