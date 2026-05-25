/நாகப்பட்டினம் விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்! பிஎம் கிசான் சிறப்பு முகாம் தேதிகள் அறிவிப்பு

PM - KISAN : நாகப்பட்டினம் விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் சிறப்பு முகாம் அப்டேட் முழு விவரம்
PM - KISAN : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளின் வசதிக்காக பிஎம் கிசான் சிறப்பு முகாம் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்த முழு விவரம்
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பிரதம மந்திரியின் விவசாயி கௌரவ நிதி திட்டத்தில் (PM KISAN) விவசாயிகள் இணைய இ-சேவை மையங்களில் ஜூன் 15 வரை சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, வேளாண் வணிகம் மற்றும் விற்பனைத்துறை, அஞ்சல் துறை, இ-சேவை (பொது சேவை) மையங்கள் இணைந்து இம்முகாமை நடத்துகின்றனர். பி.எம்.கிசான் திட்டத்தில் 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2000/- வீதம் ஆண்டுக்கு ரூ.6000/- ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
எனினும் நில ஆவணங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்படாதது, ஆதார் எண் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்படாதது மற்றும் e-KYC பதிவு செய்யப்படாதது போன்ற காரணங்களால் தகுதியான விவசாயிகளுக்கு தவணைத் தொகை கிடைப்பதில்லை.
மேலும், பி.எம்.கிசான் திட்டத்தில் ஊக்கத்தொகை பெறும் விவசாயிகள், தனித்துவமான அடையாள எண் (Farmers Registry) பெற்றால் மட்டுமே 23ஆவது தவணைத்தொகை வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 3193 நபர்கள் விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள எண் பெறாமல் உள்ளனர். தகுதியுடைய 802 விவசாயிகள் ஆதார் எண்ணை வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கவில்லை. 1209 விவசாயிகள் இ-கே.ஒய்.சி (e-KYC) எனப்படும் கைரேகை பதிவு செய்யும் பணியை பூர்த்தி செய்யவில்லை.
ஆதலால் விவசாயிகள் இவை அனைத்தையும் சரிசெய்தால் மட்டுமே அடுத்தடுத்த தவணைத் தொகை விடுவிக்கப்படும். விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள எண் (Farmers Registry), இ-கே.ஒய்.சி (e-KYC) ஆதார் எண்ணுடன் வங்கிக் கணக்கு எண் இணைத்தல் மற்றும் அலைபேசி எண்ணை பி.எம்.கிசான் திட்டத்தில் இணைத்தல் போன்ற சேவைகளை சிறப்பு முகாமில் விவசாயிகள் பெறலாம்.
இதற்காக வேளாண்மை, தோட்டக்கலை மற்றும் வேளாண்மை வணிகத்துறை அலுவலர்கள் கிராமங்களுக்கு பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இம்முகாம் அனைத்து வருவாய் கிராமங்கள், அனைத்து வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்கள், இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB), இ-சேவை மையங்களில் மே 15 முதல் துவங்கி ஜூன் 15 வரை நடைபெற உள்ளது
இந்த முகாமில் கலந்து கொள்ள விவசாயிகள் ஆதார் அட்டை, கைபேசி (ஆதார் எண்ணுடன் இணைத்தது), நில உடைமை ஆவணங்கள், வங்கி கணக்கு புத்தகம், குடும்ப அட்டை (Smart Card) போன்றவற்றை எடுத்து செல்ல வேண்டுமாய் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் அனைவரும் விடுபாடின்றி பி.எம்.கிசான் திட்டத்தில் தவணைத் தொகை பெற்றிட மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.