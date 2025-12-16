ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இனி மாதா மாதம் இதை வழங்குவது கட்டாயம்: வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

Pension Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இனி ஊழியர்களுக்கான சம்பள சீட்டை போல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மாதா மாதம் ஓய்வூதிய சீட்டும் கிடைக்கும்.
Central Government Pensioners Pension Slip: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதிய சீட்டு குறித்து அரசாங்கம் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் கடுமையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. ஓய்வூதியப் பட்டுவாடாச் சீட்டு வழங்குவது குறித்து பணியாளர், பொதுக் குறைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) கூறியது என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
நாட்டில் உள்ள லட்சக்கனக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. இந்த முடிவு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நன்மைகளை அதிகரித்துள்ளது.
பணியாளர், பொதுக் குறைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW), அனைத்து மத்திய அரசு சிவில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மாதாந்திர அடிப்படையில் ஓய்வூதியப் பட்டுவாடாச் சீட்டு வழங்குவது குறித்து தனது சமீபத்திய அலுவலக குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
DoPPW தனது குறிப்பாணையில், ஓய்வூதியச் சீட்டு வழங்குவது குறித்த தனது முந்தைய உத்தரவைப் பின்பற்றுமாறு அனைத்து வங்கிகளையும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. 2025 டிசம்பர் முதல், அனைத்து மத்திய சிவில் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மாதாந்திர ஓய்வூதிய பட்டுவாடா சீட்டை வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வூதியப் பட்டுவாடாச் சீட்டு கிடைக்காதது குறித்து ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து புகார்கள் வந்துகொண்டிருப்பதாக DoPPW சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. பல ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களுக்குச் ஓய்வூதிய சீட்டுகள் கிடைப்பதில்லை என்றும், அது குறித்து கேட்கப்படும் போது, வங்கிகள் ஒழுங்காக பதிலளிப்பதில்லை என்றும் புகார் அளித்துள்ளனர்.
"அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகளின் அனைத்து CPPC-களும், ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்பட்ட பிறகு, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப் அல்லது வேறு ஏதேனும் டிஜிட்டல் ஊடகம் வழியாக அனைத்து மத்திய அரசு சிவில் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பட்டுவாடாச் சீட்டை தவறாமல் வழங்க வேண்டும் என்று மீண்டும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது," என்று DoPPW தனது குறிப்பாணையில் கூறியுள்ளது.
மின்னஞ்சல் முகவரி இல்லாத பட்சத்தில், ஓய்வூதியதாரரிடமிருந்து அதைப் பெற்று, ஓய்வூதியச் சீட்டை மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் அனுப்ப வழிவகை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் DoPPW மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
ஓய்வூதியச் சீட்டு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிக அவசியமாகும். ஏனெனில், அது ஓய்வூதியதாரரின் மாதாந்திர வருமானம் குறித்த முழுமையான விவரங்களை வழங்குகிறது. இன்னும் சில தகவல்களும் இதன் மூலம் ஓய்வூதியதார்ரகளுக்கு கிடைகின்றன.
மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தின் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்ட மொத்த ஓய்வூதியத் தொகை, ஏதேனும் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தால் அவை பற்றிய விவரம், தொகை கழிக்கப்பட்டிருந்தால் அதை பற்றிய விவரம், நிலுவைத் தொகை பற்றிய விவரம் ஆகிய தகவல்களும் கிடைக்கும்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வுதிய வரலாற்றை காண வேண்டுமானால், முதலில் cpao.nic.in என்ற CPAO இணையதளத்தில் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். இதற்கு 12 இலக்க PPO எண், பிறந்த தேதி, ஓய்வு பெற்ற தேதி ஆகிய விவரங்கள் தேவைப்படும். இந்த தளத்தில் லாக் இன் செய்து, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியம், பிடித்தங்கள், திருத்தங்கள் என அனைத்து தகவல்களை எளிதாகப் பெற முடியும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக அளிக்கபட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.