  • ஒரே ஒரு அறிவிப்பு.. ஓஹோ வாழ்க்கை! வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம்! அரசின் மெகா அறிவிப்பு

ஒரே ஒரு அறிவிப்பு.. ஓஹோ வாழ்க்கை! வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம்! அரசின் மெகா அறிவிப்பு

கிராமப்புற இந்தியாவில் இன்றும் தற்காலிக மற்றும் பாதுகாப்பற்ற வீடுகளில் வசிக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நிரந்தர வீடுகளை உறுதி செய்வதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதற்காக, இந்திய அரசு 2025 ஜனவரி மாதம் நாடு தழுவிய புதிய கணக்கெடுப்பைத் தொடங்கியது.
ஜனவரி 2025ல் தொடங்கி சுமார் ஐந்து மாதங்களுக்குள் நாடு முழுவதும் இக்கணக்கெடுப்பு நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. பல்வேறு தொழில்நுட்ப அல்லது நடைமுறை காரணங்களால் முந்தைய கணக்கெடுப்புகளில் விடுபட்டுப்போன தகுதியுள்ள ஏழைக் குடும்பங்களை அடையாளம் காண்பது. அடையாளம் காணப்படும் தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு, மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் கூடிய அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட நிரந்தர வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்.  

கணக்கெடுப்பு ஏன் தேவைப்பட்டது? முந்தைய பயனாளிகள் பட்டியலில் தகுதியுள்ள பல ஏழைக் குடும்பங்கள் விடுபட்டுள்ளதாகப் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து அரசுக்குப் புகார்கள் வந்தன. இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய ஊரக வளர்ச்சித் துறை நாடு தழுவிய மறு கணக்கெடுப்பை நடத்த முடிவெடுத்தது. ஒரு ஏழை அல்லது வீடற்ற குடும்பம் கூட நிரந்தர வீடு பெறும் வாய்ப்பை இழக்கக் கூடாது என்பதே இதன் முதன்மை நோக்கம்.  

பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா (கிராமின்) 2025 கணக்கெடுப்பின் மூலம் ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்களின் தரவுகள் மறுசரிபார்ப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன், தகுதியுள்ள புதிய குடும்பங்களும் இத்திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, குடிசைகள் மற்றும் சிதிலமடைந்த வீடுகளில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் மீது தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டதோடு, குறைந்த வருமானம், நிலையான வேலைவாய்ப்பற்ற சூழல் மற்றும் போதிய சொத்துக்கள் இல்லாத ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து இந்த நடைமுறை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் கணக்கெடுப்பின் மிகச்சிறப்பான அம்சம் என்னவென்றால், இது ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் ஆகிய இரு முறைகளிலும் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது.

இந்தக் கணக்கெடுப்பின் ஆன்லைன் முறையில், 'ஆவாஸ் பிளஸ்' (Awaas+) செயலி மூலம் தகவல்கள் நேரடியாகப் பதிவேற்றப்பட்டன. மொபைல் வசதி அல்லது இணையத் தொடர்பு இல்லாத குக்கிராமங்களில், பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகள் மற்றும் கணக்கெடுப்புக் குழுவினர் நேரடியாக வீடு வீடாகச் சென்று ஆஃப்லைன் முறையில் தகவல்களைச் சேகரித்தனர். இத்தகைய இருமுனை அணுகுமுறை, தகுதியுள்ள எந்தவொரு குடும்பமும் விடுபடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்தது.

இந்தக் கணக்கெடுப்பிற்கான தகுதி வரம்புகளை (Eligibility Criteria) அரசாங்கம் மிகவும் தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் நிர்ணயித்திருந்தது.  

இத்திட்டத்திற்குப் பயன்பெற கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் மட்டுமே தகுதியுடையவர்கள் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதில் சொந்தமாக நிரந்தர வீடு இல்லாதவர்களுக்கும், வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே (BPL) உள்ளவர்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது. விண்ணப்பிக்கும் குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலை, ரேஷன் கார்டுகள் மற்றும் பிற அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் மூலம் துல்லியமாகச் சரிபார்க்கப்பட்டது. மேலும், நிலையான வருமானம் இல்லாதவர்கள் மற்றும் குறைந்த சொத்துக்கள் கொண்ட எளிய குடும்பங்களும் இக்கணக்கெடுப்பில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

பி.எம். ஆவாஸ் யோஜனா (கிராமின்) 2025 கணக்கெடுப்பு முற்றிலும் இலவசமானது; இதற்கு எந்தக் கட்டணமும் கிடையாது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தேர்வாகும் குடும்பங்களுக்கு வீடு கட்ட ₹1.20 லட்சம் நிதியுதவியும், கூடுதலாக கட்டுமானப் பணிகளுக்கான கூலியாக சுமார் ₹30,000-மும் வழங்கப்படுகிறது. இந்த மொத்த உதவித்தொகை ஏழை எளிய மக்கள் சுயமாக வீடு கட்டுவதை எளிதாக்குகிறது.

கணக்கெடுப்பு நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் பட்டியலை அரசாங்கம் வெளியிட்டு வருகிறது. இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள குடும்பங்களுக்கு வீடு கட்டுவதற்கான நிதியுதவி விரைவில் வழங்கப்பட உள்ளது. மில்லியன் கணக்கான கிராமப்புறக் குடும்பங்கள் தங்களின் நிரந்தர வீட்டுக் கனவை நனவாக்க இப்பட்டியலை ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.

பயனாளிகளின் பட்டியலை எவ்வாறு சரிப்பார்ப்பது pmaymis.gov.in என்ற வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும். AwasSoft பிரிவுக்குச் சென்று பயனாளி விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இதைத் தொடர்ந்து, MIS அறிக்கையைக் கிளிக் செய்து தேவையான தகவல்களை நிரப்பவும். கேப்ட்சாவை உள்ளிட்ட பிறகு, பெயர் மற்றும் முழுமையான தகவல்கள் சில நொடிகளில் திரையில் தோன்றும்.

பி.எம். ஆவாஸ் யோஜனா (கிராமின்) 2025 கணக்கெடுப்பு, கிராமப்புறக் குடும்பங்களின் வாழ்வில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு நிரந்தர வீடு என்பது தங்குமிடம் மட்டுமல்ல; அது மக்களின் ஆரோக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக மரியாதையை உயர்த்தும் காரணியாகவும் அமைகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் குடும்ப வாழ்வாதாரம் மேம்படுவதோடு, எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொரு ஏழைக் குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பான, நிரந்தர வீட்டை உறுதி செய்வதே அரசாங்கத்தின் இறுதி இலக்காகும்.

