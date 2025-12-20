English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் தேதி...!

ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் தேதி...!

Pongal Gift : ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் தேதி குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளதுழ

 

Pongal Gift : பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு எப்போது முதல் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

 
தமிழர் திருநாளாம் தைத்திருநாள், தைப்பொங்கல் விழா 2026, ஜனவரி 14 ஆம் தேதி முதல் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்கு வெளியூர்களில் இருப்பவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட ஏற்கனவே ரயில் மற்றும் பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்ய தொடங்கிவிட்டனர்.  

இந்த சூழலில் ரேஷன் கார்டு (Ration Card) வைத்திருப்பவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு எப்போது முதல் வழங்கப்படும், என்னென்ன பொருட்கள் வழங்கப்படுமா? ரொக்கப்பணம் கொடுக்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் மேலோங்கியிருக்கிறது.  

இம்முறை சட்டமன்ற தேர்தல் வர இருப்பதால் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் (Pongal Gift) ரொக்கப் பணம் 3000 கொடுக்கப்படும் என்றும், 5000 கொடுக்கப்பட கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் தகவல்கள் பரவிக் கொண்டிருக்கின்றன.  

ஆனால், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து இன்னும் வெளியாகவில்லை. அதேநேரத்தில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய பொருட்களை கொள்முதல் செய்யும் வேலைகளை தொடங்கிவிட்டன.  

கரும்பு மட்டும் ஜனவரி மாதம் தொடங்கியபிறகு கொள்முதல் செய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புகள் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது.  

அதேபோன்று இந்த ஆண்டும் ஜனவரி 2ம் வாரம் முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புகள் அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது.  

ஆனால், என்னென்ன பொருட்கள் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் இடம்பெறும் என்பது இன்னும் சஸ்பென்ஸாக இருக்கிறது. பொங்கல் பொருட்கள் கொடுத்தால் ரொக்கப் பணம் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு, ஒருவேளை ரொக்கப்பணம் கொடுக்கப்பட்டால், பொங்கல் பொருட்கள் கொடுக்கப்பட வாய்ப்பு என்ற தகவலும் உலா வருகிறது.  

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மீண்டும் அமோக வெற்றியைப் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் இருக்கும் திமுக, பொதுமக்களுக்கு மிகப்பெரிய சர்ப்பிரைஸ் கொடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்றே பொதுமக்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.  

பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக அம்மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது. இதனால், பாஜக கூட்டணி அமோக வெற்றியை பெற்றது.  

அதே பார்முலாவை திமுகவும் பின்பற்றுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இருப்பினும், மற்ற மாநிலங்களைப் போல் அல்லாமல் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, தமிழ் புதல்வன் திட்டம், புதுமைப் பெண் திட்டம் போன்ற மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும் திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்துவதால், பொங்கலுக்கும் ரொக்கப்பணம் கொடுக்கப்படுமா? என்ற சந்தேகமும் மக்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது.  

எப்படி பார்த்தாலும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு குறித்த அறிவிப்பு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் தெரிந்துவிடும். எவ்வளவு ரொக்கப்பணம் என்ற அறிவிப்பை முதலைமச்சர் வெளியிடுவார் என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.  

Pongal Gift Ration Card Tamilnadu Government Pongal Cash Gift Pongal Gift Date

