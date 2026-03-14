ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊக்கத் தொகை அதிரடி உயர்வு.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Incentive Hike For Ration Shop Employees: ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு ஊக்கத் தொகை உயர்த்தி அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
Tamil Nadu Government Incentive Hike For Ration Shop Employees: அதாவது, பொங்கல் பரிசு தொகுப்பாக சிறப்பாக வழங்கியதற்காக ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு ஊக்கத் தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் கூட்டுறவு துறையின் கீழ் 30,000க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் 24,610 முழு நேரக் ரேஷன் கடைகளாகவும், 10,164 பகுதிநேரக் கடைகளாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. ரேஷன் கடைகளில் சுமார் 20,000க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு ஊக்கத் தொகை உயர்த்தி அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பினை சிறந்த முறையில் வழங்கியதற்காக ரேஷன் கடைப் பணியாளர்களுக்கு கூடுதல் பணிச்சுமையை ஈடுசெவய்யும் விதமாக, கடந்த காலங்களில் ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு 50 பைசா வீதம் வழங்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் எவ்வித புகாருக்கும இடமின்றி, செவ்வனே திட்டத்தை செயல்படுத்தியதாகவும், அவ்வகையில் ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.3 என்ற வகையில் ஊக்கத் தொகை வழங்க முதல்வரை கேட்டுக் கொண்டதாக அமைச்சர் கருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பினை சிறந்த முறையில் வழங்கியதற்காக, ரேஷன் கடை பணியாளர்களுககு ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஊக்கத் தொகையாக தலா ரூ.3 வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால், ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் குஷியில் உள்ளனர். அண்மையில், ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு தமிழக அரசு சம்பளத்தை உயர்த்தியது.
ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்கள், கட்டுநர்களுக்கான முதல் ஓராண்டு தொகுப்பூதியம், ஓராண்டு பணி முடித்தவர்களுக்கான கால முறை ஊதியம் ஆகியவற்றை தமிழக அரசு உயர்த்தியது. இதனால், தமிழகம் முழுவதும் 26,000 ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள். இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி சில தினங்களில் ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு ஊக்கத் தொகை ரூ.3 உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்கள், இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை, நீளக்கரும்பு, ரூ.3,000 ரொக்கம் வழங்கப்பட்டது. இதனை சிறப்பாக வழங்கியதற்காக ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்கப்பட்டது.