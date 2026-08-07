/3 நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்

Ariyalur Local Holiday: அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வார இறுதி ந ட்களுடன் சேர்த்து மூன்று நாட்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் 2026-27ம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. ஜூன் மாதம் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், முதல் பருவத்தேர்வுக்கு மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரியலூர் மாவட்டம் கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பெருவுடையார் கோயிலில் மாமன்னர் ராஜேந்திர சோழனின் பிறந்தநாளான ஆடி திருவாதிரை விழா நடைபெற உள்ளது.
இதனையொட்டி தான், ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய நாளில் ஏற்கனவே, தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தால், அவர்களுக்கு இந்த விடுமுறை பொருந்தாது.
அட்டவணைப்படி அன்றைய தினம் தேர்வுகள் நடைபெறும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அறிவிக்கப்பட்ட உள்ளூர் விடுமுறை நாளில் அனைத்து சார்நிலை கருவூலங்களும், மாவட்ட கருவூலமும் அரசு பாதுகாப்புக்கான அவசர அலுவல்களை கவனிக்கும் பொருட்டு குறைந்தபட்ச பணியாளர்களை கொண்டு செயல்படும் என தெரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உள்ளூர் விடுமுறையை ஈடுசெய்யும் வகையில், ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலைநாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வார இறுதி நாட்களுடன் திங்கள் கிழமை (ஆகஸ்ட் 10) என மூன்று நாட்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கிறது. இதனால், மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.