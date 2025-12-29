English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஜனவரியில் இத்தனை நாட்கள் விடுமுறையா? சூப்பர் அறிவிப்பு

மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஜனவரியில் இத்தனை நாட்கள் விடுமுறையா? சூப்பர் அறிவிப்பு

Tamil Nadu January School Holiday: ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 11 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. எனவே, ஜனவரி மாதத்திற்கான விடுமுறை பட்டியல் குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.

Tamil Nadu January School Holiday: மேலும், ஜனவரி மாதத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கும் தொடர் விடுமுறை வருகிறது. குறிப்பாக, ஜனவரி மாதத்தில் பொங்கல் பண்டிகை வர உள்ள நிலையில், விடுமுறை நாட்கள் அதிகமாக உள்ளது.
1 /7

2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வுகள் முடிவடைந்துள்ளது. மாணவர்கள் தற்போது அரையாண்டு விடுமுறையில் உள்ளனர். அரையாண்டு விடுமுறை டிசம்பர் 24ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், ஜனவரி 4ஆம் தேததியுடன் முடிவடைகிறது. 12 நாட்கள் விடுமுறைக்கு பிறகு ஜனவரி 5ஆம் தேதி பள்ளிகள் வழக்கம் போல் தொடங்கும்.

2 /7

இந்த நிலையில், ஜனவரி மாதத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை என்ற விவரத்தை பார்ப்போம். ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 11 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

3 /7

 அதன்படி, பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை முடிந்து ஜனவரி 5ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது. மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வந்து 14 நாட்களுக்குள் பொங்கல் விடுமுறை வரப்போகிறது. அதாவது, ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட்டப்பட உள்ளது. 

4 /7

அடுத்ததாக, ஜனவரி 16ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை திருவள்ளூர் நாள், ஜனவரி 17ஆம் தேதி சனிக்கிழமை உழவர் தினம் என தொடர் பண்டிகை வருகிறது.  இதன் மூலம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு என தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. 

5 /7

இதனை தொடர்ந்து, ஜனவரி 26ஆம் தேதி குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. திங்கள் கிழமை குடியரசு தினம் வரும் நிலையில், அதற்கு முன்பாகவே சனி, ஞாயிறு, திங்கள் என மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை மாணவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. 

6 /7

பொங்கல் பண்டிகைக்கு தொடர்ந்து 4 நாட்களும், குடியரசு தினத்திற்கு தொடர்ந்து 3 நாட்களும், அதோடு இல்லாமல் வார இறுத நாட்களும் சேர்த்து ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் பள்ளி மாணவர்கள் 11 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இந்த விடுமுறை அனைத்து அரசு ஊழியர்கள், வங்கி ஊழியர்களுக்கு பொருந்தும்.

7 /7

பள்ளி மாணவர்களுக்கு  ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் 11 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், அவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். இந்த விடுமுறை நாட்களை தெரிந்து, மாணவர்கள் பெற்றோருடன் வெளியூர்களுக்கு உங்களது பயணத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

School Holiday school holiday latest news January School Holiday January School Holiday list Tamil Nadu school holiday tamil nadu School Holiday latest news.

Next Gallery

2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?