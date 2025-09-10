English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! சொந்த நிலம் வாங்க இனி இ-சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamilnadu Government : நன்னிலம் திட்டத்தில் சொந்த நிலம் வாங்க பெண்கள் இ-சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்

 

Tamilnadu Government : நன்னிலம் திட்டத்தில் 5 ஏக்கர் வரை சொந்த நிலம் வாங்க பெண்கள் இ-சேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது

 
தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) மூலம் செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு இனி இ-சேவை மையங்கள் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.   

இதன் மூலம், கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் அரசின் நலத்திட்டங்களை எளிதாகப் பெற முடியும். குறிப்பாக, 'நன்னிலம் மகளிர் நில உடமை திட்டம்' பெண்களுக்கு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.

"நன்னிலம் திட்டம்" என்பது நிலமற்ற விவசாயத் தொழிலாளர்களை நில உரிமையாளர்களாக மாற்றும் ஒரு சிறப்பான திட்டமாகும். இது தாட்கோ (TAHDCO) நிறுவனத்தால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினப் பெண்களுக்கு நிலம் வாங்குவதற்கு நிதியுதவி அளித்து, அவர்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதாகும்.  

ஆதிதிராவிட இனத்தைச் சேர்ந்த நிலமற்ற பெண்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. குடும்பத்தில் பெண் இல்லாத பட்சத்தில், கணவர் அல்லது மகன் விண்ணப்பிக்கலாம்.  

விண்ணப்பதாரரின் வயது 18 முதல் 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், விண்ணப்பதாரர்கள் அதிகபட்சமாக 2.5 ஏக்கர் நஞ்சை நிலம் அல்லது 5 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் வாங்கலாம்.  

திட்ட மதிப்பீட்டில் 50% அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ. 5 லட்சம் வரை மானியமாக வழங்கப்படும். இந்த மானியத் தொகை நிலம் வாங்குவதற்கு மட்டுமின்றி, நிலத்தை மேம்படுத்துதல், ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல், பம்ப் செட் மற்றும் சொட்டுநீர் பாசன அமைப்புகளுக்கும் வழங்கப்படுகிறது.  

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வாங்கப்படும் நிலங்களுக்கு 100% முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. விவசாய நிலங்களுக்கு மின் இணைப்பு பெற, ரூ. 75,000 வைப்புத் தொகையை தாட்கோ நேரடியாக மின்சார வாரியத்தில் செலுத்தி, விரைவாக மின் இணைப்பு கிடைக்க உதவுகிறது.  

திட்டத்தின் கீழ் வாங்கப்படும் நிலத்தை 20 ஆண்டுகளுக்கு விற்கவோ அல்லது வேறு எந்த வகையிலும் மாற்றவோ கூடாது.  

தாட்கோ திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதில் இருந்த சிக்கல்களைக் குறைக்கும் வகையில், அரசு தற்போது இ-சேவை மையங்கள் மூலமாக விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கும் புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

உங்கள் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள அரசு இ-சேவை மையத்திற்கு செல்லவும். தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்தப்படும் 'நன்னிலம் மகளிர் நில உடமை திட்டம்' போன்ற திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவதாகத் தெரிவிக்கவும். தேவையான ஆவணங்களை இ-சேவை மையத்தில் சமர்ப்பித்து, அவர்கள் உதவியுடன் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்யலாம்.  

விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதும், ஒரு பதிவு எண் (Application ID) வழங்கப்படும். அதனைப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் கண்காணிக்கலாம்.  

நன்னிலம் மகளிர் நில உடமை திட்டம் தவிர தாட்கோ நிறுவனத்தின் திட்டங்களான CM-ARISE, PM- AJAY போன்ற திட்டங்களுக்கு தகுதியுள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவரும் அருகிலுள்ள இ-சேவை மையத்தில் விண்ணப்பித்து, அரசின் இந்த நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.  

