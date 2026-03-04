கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்திருக்கும் குட் நியூஸ்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இல்லாதவர்களுக்கு சிறப்பு உதவித்தொகை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் 1.31 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு அரசு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைப்பது இத்திட்டத்தில் பெரும் வெற்றியாக மாறிவிட்டது.
இருப்பினும் இன்னும் இத்திட்டத்தில் தகுதியான பெண்கள் பலர் சேராமல் உள்ளனர். விண்ணப்பித்து சில காரணங்களால் அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் சில லட்சம் பேர் என்றால், தகுதியிருந்தும் விண்ணப்பிக்காமல் பல ஆயிரம் பெண்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளனர்.
அவர்கள் எல்லாம் இப்போது வாய்ப்பு கொடுத்தால் தவறாமல் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தயாராக இருக்கின்றனர்.
இதைத் தவிர்த்து அரசின் பிற ஓய்வூதிய திட்டங்களில் பயனாளிகளாக இருப்பவர்கள் இத்திட்டத்தில் சேர முடியாது என்ற நிபந்தனை இருக்கிறது. ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களை தவிர்த்து குடும்பத்தில் தகுதியானவர்கள் இருப்பின் அவர்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேரலாம்.
அதாவது, அரசின் எந்த ஓய்வூதிய திட்டங்களிலும் பயனாளிகளாக இருக்கக்கூடாது. அவர்களுக்கு மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கும். அப்படி, பிற ஓய்வூதிய திட்டங்களில் பயனாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளுக்கு கொடுத்த சர்ப்பிரைஸ் போலவே சிறப்பு நிதி தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தவகையில், அரசு ஓய்வூதியம் பெறும் ஆதரவற்ற மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள், விதவைகள், மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு ரூ.2000 வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
அதேபோல் 1.63 லட்சம் மீனவ குடும்பங்களுக்கு மீன்பிடி தடைகால உதவித்தொகை ரூ.8000 கொடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பயனாளிகளைத் தவிர்த்து அரசின் மற்ற ஓய்வூதிய திட்டங்களிலும் பயனாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு முதலமைச்சர் கொடுத்திருக்கும் சர்ப்பிரைஸ் தான் இது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொதுமக்கள் பலரும் அரசின் ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கின்றனர். முதியோர் ஓய்வூதியம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தவிர்த்து இன்னும் பிற திட்டங்களிலும் மாதாந்திர உதவித்தொகை பெற முடியும்.
எனவே, அவரவர் தகுதிகளுக்கு ஏற்ப அரசின் திட்டங்களை அறிந்து மாதாந்திர ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், படித்தவர்கள், படித்து வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள், படித்து வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள், படித்த மாற்றுத் திறனாளிகள் என எல்லோருக்கும் மாதாந்திர உதவித்தொகை திட்டம் உள்ளது.