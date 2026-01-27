மகளிருக்கு குட் நியூஸ்! பிங்க் பேருந்து சேவை துவக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்ல தெரியுமா?

Chennai Pink Bus Service: மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக PINK பேருந்து சேவையைத் தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.
Chennai Pink Bus Service: முதற்கட்டமாக 5 வழித்தடங்களில் இச்சேவை தொடக்கம். இந்த பிங் பேருந்துகளில் ஓட்டுநர், நடத்துநர் என இருவரும் மகளிராக இருப்பார்கள்.
சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சசேவை. பேருந்துகளில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக பல்வேறு பேருந்துகளை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.
தாழ்தள பேருந்துகள், மகளிர் விடியல் பேருந்துகள், மின்சார பேருந்து, குளிர்சாதன மின்சார பேருந்துகள், டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் மக்கள் பயணடைந்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தற்போது பிங்க் பேருந்து சேவையை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். பெண்கள் நலனில் தமிழக அரசு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரும் நிலையில், இந்த பிங்க் பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, பெண்களுக்காக பிரத்யேகமாக மகளிர் விடியல் பயண திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
கடந்த மே 2021ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் பெண்கள் இலவசமாக பேருந்தில் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இந்த திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. அதனை தொடர்ந்து, இந்த நிலையில் தான், தமிழக அரசு பெண்களுக்காக பிரத்யேகமாக பிங்க் பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்துள்ளது. சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உலக மகளிர் உச்சி மாநாட்டை இன்று (ஜனவரி 27) தொடங்கி வைத்தார்.
பெண்கள் மட்டும் பிரத்யேகமாக பயணம் செய்யும் வகையில், இந்த பிங்க் நிற பேருந்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இந்த பேருந்துகளில் நடத்துனர், ஓட்டுநர்கள் என இருவரும் பெண்களாக இருப்பார்கள். மேலும், இவர்களுக்கா பிரத்யேக சீருடை இளஞ்சிவுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
இந்த பிங்க் நிற பேருந்து சேவை ஒரு வழித்தடத்திற்கு இரண்டு பேருந்து என்ற விதம் ஐந்து வழித்தடங்களில் 10 பிங்க் நிற பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. இந்த பேருந்தில் வெறும் பெண்கள் மட்டுமே பயணிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, 56A பிராட்வே முதல் எண்ணூர், 32B கொருக்குப்பேட்டை ரயில் நிலையம் முதல் விவேகானந்தர் இல்லம், 57 செங்குன்றம் முதல் வள்ளலார் நகர், 102P பிராட்வே முதுல் செம்மஞ்சேரி, 102K பிராட்வே முதல் கண்ணகி நகர் வரையும் 5 வழித்தடங்களில் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. மேலும், பிங்க் நிற ஆட்டோக்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.