கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை: உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன குட் நியூஸ்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் தொடர்பாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு நல்ல செய்தியை கூறி இருக்கிறார். அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் தமிழ்நாட்டில் திமுக அரசால் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மாதந்தோறும் ரூ. 1000 பெற்று வருகின்றனர். இது அவர்களின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது இந்த திட்டத்தினை மேலும் விரிவுபடுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதற்காக பொதுமக்களிடம் இருந்து தமிழக அரசு புதிய விண்ணப்பங்களை பெற்றுள்ளது.
கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் தொடங்கியது. முதற்கட்டமாக இதுவரை சுமார் 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலைஞர் உரிமை தொகைக்கு விண்ணப்பிஹ்துள்ளதாக அண்மையில் ஆய்வு நடத்திய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை தொடர்பாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஓர் நற்செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட திமுக நிர்வாகியின் இல்ல திருமண விழாவில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். அப்போது மகளிர் உரிமைத் தொகை தொடர்பாக பேசி இருக்கிறார்.
அவர் பேசியதாவது, 1 கோடியே 20 லட்சம் மகளிருக்கு உரிமைத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்த எண்ணிக்கை மேலும் உயரும். உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களில் விண்ணப்பித்த மகளிர் அனைவருக்குமே நிச்சயம் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.