Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /தோல்வி அடைந்த மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. புதுச்சேரி அரசின் சூப்பர் வாய்ப்பு!

தோல்வி அடைந்த மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. புதுச்சேரி அரசின் சூப்பர் வாய்ப்பு!

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 19, 2026, 02:35 PM IST|Updated: May 19, 2026, 02:35 PM IST

Puducherry 12th Supplementary Exam: புதுச்சேரி பள்ளிக்கல்வித்துறை பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 மற்றும் தனித்தேர்வர்களுக்கான துணைத்தேர்வு ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவைத் தொடங்கியுள்ளது. வரும் 30-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி மாணவர்கள் தங்களின் பள்ளிகள் மூலமாகவும், தனித்தேர்வர்கள் சேவை மையங்கள் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு!1/7

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற பிளஸ்-1 மற்றும் பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு, உடனடியாக மீண்டும் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற பள்ளிக்கல்வித்துறை ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. (Image Credit: AI Generated)

தனித்தேர்வர்களுக்கும் (Private Candidates) அனுமதி2/7

நடப்பு ஆண்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டுமின்றி, இதற்கு முன்னர் தனித்தேர்வராக (Private Candidate) தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கும் இந்த துணைத்தேர்வில் பங்கேற்க நல்லதொரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடக்கம்.. கடைசி தேதி எது?3/7

இந்த துணைத்தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு தற்போது விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் வரும் 30-ஆம் தேதி ஆகும். (Image Credit: AI Generated)

பள்ளி மாணவர்கள் எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?4/7

அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படித்துத் தோல்வியுற்ற மாணவர்கள், தாங்கள் படித்து வந்த பள்ளிகள் மூலமாகவே தங்களது விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. (Image Credit: AI Generated)

தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?5/7

தனித்தேர்வர்கள் மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள அரசு சேவை மையங்கள் (Service Centres) மூலமாக நேரடியாகத் தங்களின் விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். (Image Credit: AI Generated)

ஆவணங்கள் முக்கியம்! காலக்கெடுவை மறக்காதீர்கள்!6/7

விண்ணப்பிக்கும் போது தேவையான சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஆவணங்களைச் சரியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கடைசி நேரப் பதற்றத்தைத் தவிர்க்க, மே 30-ஆம் தேதிக்குள் காலக்கெடு தவறாமல் பதிவு செய்ய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். (Image Credit: AI Generated)

தேர்வு அட்டவணை மற்றும் ஹால் டிக்கெட் எப்போது?7/7

தேர்வு நடைபெறும் நாட்கள் (Time Table), ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு போன்ற அடுத்தகட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். கூடுதல் விவரங்களுக்குப் பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலகம் அல்லது அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை அணுகலாம். (Image Credit: AI Generated)

Tags:
Puducherry
supplementary exam
Pondicherry
Arrears exam
Puducherry 12th Supplementary Exam
Puducherry School

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சீமான் பாடிய ‘வட்ட வட்ட பாறையிலே’ பாடல்! எந்த படத்தில் வந்தது தெரியுமா?

சீமான் பாடிய ‘வட்ட வட்ட பாறையிலே’ பாடல்! எந்த படத்தில் வந்தது தெரியுமா?

Vatta Vatta Paaraiyile22 min ago
2

அமைச்சரவை விரிவாக்கம் எப்போது? யார் யாருக்கு அமைச்சர் பதவி?

TN Govt29 min ago
3

Pharmacy Closure: நாளை மருந்து கடைகள் மூடல்? புதுச்சேரி மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Puducherry37 min ago
4

தமிழகத்தில் மே 21 வரை கனமழை எச்சரிக்கை.. சென்னையிலும் மழைக்கு வாய்ப்பு!

TN Weather44 min ago
5

Bullion Bank: இனி வீட்டில் இருக்கும் தங்கத்தின் மவுசு கூடும், அரசு மாஸ் திட்டம்

Bullion Bank50 min ago