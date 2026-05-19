/தோல்வி அடைந்த மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. புதுச்சேரி அரசின் சூப்பர் வாய்ப்பு!

Puducherry 12th Supplementary Exam: புதுச்சேரி பள்ளிக்கல்வித்துறை பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 மற்றும் தனித்தேர்வர்களுக்கான துணைத்தேர்வு ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவைத் தொடங்கியுள்ளது. வரும் 30-ஆம் தேதிக்குள் பள்ளி மாணவர்கள் தங்களின் பள்ளிகள் மூலமாகவும், தனித்தேர்வர்கள் சேவை மையங்கள் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற பிளஸ்-1 மற்றும் பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு, உடனடியாக மீண்டும் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற பள்ளிக்கல்வித்துறை ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
நடப்பு ஆண்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டுமின்றி, இதற்கு முன்னர் தனித்தேர்வராக (Private Candidate) தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கும் இந்த துணைத்தேர்வில் பங்கேற்க நல்லதொரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த துணைத்தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு தற்போது விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் வரும் 30-ஆம் தேதி ஆகும்.
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படித்துத் தோல்வியுற்ற மாணவர்கள், தாங்கள் படித்து வந்த பள்ளிகள் மூலமாகவே தங்களது விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தனித்தேர்வர்கள் மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள அரசு சேவை மையங்கள் (Service Centres) மூலமாக நேரடியாகத் தங்களின் விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் போது தேவையான சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஆவணங்களைச் சரியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கடைசி நேரப் பதற்றத்தைத் தவிர்க்க, மே 30-ஆம் தேதிக்குள் காலக்கெடு தவறாமல் பதிவு செய்ய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
தேர்வு நடைபெறும் நாட்கள் (Time Table), ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு போன்ற அடுத்தகட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். கூடுதல் விவரங்களுக்குப் பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலகம் அல்லது அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை அணுகலாம்.