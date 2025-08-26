English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 30 முதல் 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்

Budhan Peyarchi: இந்த மாத இறுதியில் புதன் சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் பிறக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Budhan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரப்படி புதன் கிரகங்களின் இளவரசராகக் கருதப்படுகிறார். புதன் அருள் பெற்றவர்களின் வாழ்விலும் வாக்கிலும் இனிமை இருக்கும். புதன் ஆகஸ்ட் 30, 2025 அன்று சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

 
1 /10

புதன் புத்திசாலித்தனம், பேச்சாற்றல், அறிவாற்றல், செல்வம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருக்கும் நபர்கள், தங்கள் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் பேச்சாற்றலால் வாழ்க்கையில் உயர் பதவிகளை அடைகிறார்கள்.

2 /10

புதன் ஆகஸ்ட் 30, 2025 அன்று சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவுள்ளார். ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் நடக்கவுள்ள இந்த பெயரிச்சி ஒரு முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.  

3 /10

சிம்மத்தில் புதன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இது பொற்காலமாய் திகழும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

4 /10

மேஷம்: புதன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். வேலை தேடிக்கொப்ண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். நீங்கள் செய்யும் அனைத்து வேலைகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். உங்கள் எண்ணங்களில் தெளிவு பிறக்கும்.

5 /10

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் பெயர்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் எண்ணங்கள், சொல் மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளில் மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். உங்கள் எண்ணங்களில் நல்லிணக்கம் இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும்.

6 /10

கடகம்: புதனின் இந்த பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். வாழ்க்கையில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

7 /10

சிம்மம்: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி சிம்ம ராசியில்தான் புதன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. புதன் கிரகம் இந்த வேளையில் புத்திசாலித்தனம், வெளிப்பாடு மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்களை அதிகரிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் ஆளுமை மேம்படும்.

8 /10

தனுசு: சிம்ம ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் பல வித நன்மைகளை பெறுவார்கள். பண வரவு அதிகமாகும். செல்வம் பெருகும். அன்னை லட்சுமியின் சிறப்பு அருள் இருக்கும்.  

9 /10

புதன் கிரகத்தின் அருள் பெற்று வாழ்வில் அனைத்து செல்வங்களையும் பெற, 'ஓம் கஜத்வஜாய வித்மஹே சுகஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ புத ப்ரசோதயாத்' என புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை கூறுவது நல்லது.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Mercury transit Mercury budh Astrology Rasipalan

Next Gallery

ரஜினிக்கு ஜோடியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?