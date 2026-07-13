/சென்னை: குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்! முதல்வர் விஜய்யின் அறிவிப்பு.. இன்று முதல் ஸ்பெஷல் பஸ்

Chennai School Students Special Buses: சென்னை மற்றும் புறநர் பகுதியில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் கூடுதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் கூட்ட நெரிசலின்றி பயணிக்க தமிழக அரசு இந்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் பிரகாசம் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள 2 அரசு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு பேருந்து வசதி வேண்டி கடந்த 30.06.2026 அன்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கோரிக்கை வைத்ததன் அடிப்படையில், கடந்த 10 நாட்களாக சைதாப்பேட்டை மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளில், பள்ளிகள் அமைந்துள்ள இடங்களில் மாநகர் போக்குவரத்துக் கழக அலுவலர்களை கொண்டு கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்பகுதிகளைச் சார்ந்த மாணவர்கள், பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் உத்தரவின்படி, பள்ளி மாணவர்கள் கூட்ட நெரிசலின்றி, பாதுகாப்பான பயணம் மேற்கொள்ள வசதியாக, மாணவர்களை அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தங்களிலிருந்து பள்ளிக்கும், பள்ளியிலிருந்து அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தங்களுக்கும் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் அழைத்து சென்று வர ஏதுவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
ஏற்கனவே சென்னையில் உள்ள 25 பள்ளிகளுக்கு 25 பேருந்துகள் மூலம் 50 பயண நடைகள் இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் நாளொன்றுக்கு 41 சிறப்பு பேருந்துகள் வாயிலாக 84 பயண நடைகள் 13.07.2026 திங்கட்கிழமை அன்று முதல் இயக்கப்படுகிறது. அப்பேருந்துகளை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் ஜூலை 11 அன்று பார்வையிட்டார்.
தொடர்ந்து, இன்று முதல் சென்னையில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பாக கூடுதலாக 41 பள்ளிகளுக்கு நாளொன்றுக்கு 42 சிறப்பு பேருந்துகள் வாயிலாக 84 பயண நடைகள் இன்று முதல் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக செல்ல முடியும். இச்சிறப்பு பேருந்துகளின் சேவை தற்போது சென்னையில் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. விரைவில் அடுத்தடுத்த மாவட்டங்களில் விரிவுப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.