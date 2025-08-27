ஆண்ட்ராய்ட் புது அப்டேட் பிடிக்கலையா? பழைய கால் செட்டிங்க் கொண்டு வருவது எப்படி?

Google Dialer How To Change Call Setting : சில நாட்களுக்கு முன்பு, அனைத்து ஆண்ட்ராய்ட் பயனாளர்களுக்கும் கால் செட்டிங்க்ஸ் மாறியது. இது ஏன் என்பது குறித்தும், பழைய மாதிரி போன் கால் வரவழைக்கும் முறை குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.
Google Dialer How To Change Call Setting : பெரும்பாலான ஆண்ட்ராய்ட் பயணாளர்களின் கால் திரையில், சமீபத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. இதற்கு பின்னால் ஒரு காரணம் இருக்கிறது. இதை திடீரென எதிர்கொண்ட சிலர், தங்கள் போனை யாரோ ஹேக் செய்து விட்டதாக கருதினர். ஆனால், அதற்கு ஒரு அப்டேட்தான் காரணம். இது குறித்த முழு தகவலையும், உங்கள் கால் திரையை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் வழிகளையும் இங்கு பார்ப்போம்.
பலரது ஆண்ட்ராய்ட் போனின் கால் திரை மாறியது. இந்த திடீர் மாற்றம், ஒரு சிலருக்கு மட்டுமல்ல, பெரும்பாலான ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் பயணாளர்களுக்கு நிகழ்ந்தது.
இந்த அப்டேட்டிற்கு முன்பு, அழைப்பு வந்தால் மேலே ஸ்வைப் செய்யும் வசதி இருந்தது. அப்படி ஸ்வைப் செய்தால் ஒன்று கால் எடுக்கலாம் அல்லது காலை கட் செய்யலாம். புதிய அப்டேட்டின் படி, வலது பக்கம் ஸ்வைப் செய்தால் காலை அட்டெண்ட் செய்யும் வசதியும், இடது பக்கம் ஸ்வைப் செய்தால் காலை கட் செய்யும் வசதியும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த திடீர் கால் திரை மாற்றம், பயணாளர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தங்களது போன் ஹேக் ஆகிவிட்டதோ என அனைவரும் பயந்தனர். ஆனால், அது உண்மையல்ல அப்டேட்டால்தான் இப்படி நிகழ்ந்தது என்பது தெரிய வந்தது.
இந்த புது அப்டேட், பெரும்பாலான ஆண்ட்ராய்ட் பயணாளர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. இந்த மாற்றங்களானது கூகுளால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. இதனால், கூகுள் செயலிகளின் தோற்றமும் மாறியிருக்கிறது. இதன் இண்டர்ஃபேஸ் முன்பை விடவும் வேறாக இருக்கிறது.
புது அப்டேட் பிடிக்கவில்லை என்றால், பழைய மாதிரி திரையை கொண்டு வர சிம்பிள் வழி இருக்கிறது. ப்ளே ஸ்டோருக்கு சென்று Phone என்று சர்ச் செய்யவும். அதில், Uninstall என்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்தால், இந்த அப்டேட் மாறி விடும்.
Settings>Apps>Default Apps>Phone App க்கு சென்று இந்த செட்டிங்கை நீங்கள் மாற்றலாம். போன் பை கூகுள் பயன்படுத்த விரும்பினால், Set By default ஆப்ஷனை க்ளிக் செய்யலாம்.
இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றினாலே, உங்கள் போனில் கால் செட்டிங் மாறி விடும்.