/மாதம் 3000 உதவித்தொகை வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Government Pension Scheme: மாதம் 3 ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை பெற தமிழ்நாட்டு மக்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். முழு விவரம்
Government Pension Scheme: மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம்சுற்றுலா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் பணிபுரியும் தகுதியுடைய அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள், பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்ந்து பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம் சுற்றுலா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் பணிபுரியும் தகுதியுடைய அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு 60 வயதை எட்டியபின் மாதந்தோறும் ரூ.3000/- உறுதியான ஓய்வூதியம் வழங்கும் பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தில் 18 முதல் 40 வயதிற்குட்பட்ட தகுதியுள்ள அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் சேர்ந்து பயனடையலாம்.
பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மாந்தன் என்ற திட்டம் 18 முதல் 40 வயது வரையிலான அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான இந்திய அரசின் பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் தகுதி உடைய பயனாளிகள் மாதந்தோறும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை முறையாக செலுத்தி வந்தால் இந்தியா அரசும் அதே அளவு இணை பங்களிப்பை வழங்கும்.
இதன் மூலம் 60 வயதை அடைந்த பின்னர் மாதந்தோறும் ரூ.3000 உறுதியான ஓய்வூதியம் பெரும் வசதி வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் சுற்றுலா வழிகாட்டிகள், சுற்றுலா ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், சுற்றுலா வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சேவை வழங்குநர்கள், விடுதி மற்றும் விருந்தோம்பல் துறை பணியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், தெருவோர வியாபாரிகள், கைவினைக் கலைஞர்கள், கைவினைப்பொருள் உற்பத்தியாளர்கள், உணவக மற்றும் உணவு சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் சுற்றுலாத்துறையுடன் தொடர்புடைய பிற சேவை வழங்குநர்கள் ஆகியோர் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
தகுதி உடையோர் ஆதார் அட்டை, வங்கி சேமிப்பு கணக்கு புத்தகம் மற்றும் கைபேசி எண்ணுடன் அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்தை அணுகி பதிவு செய்து பயன்பெறலாம். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சுற்றுலா சங்கங்கள், விடுதி உரிமையாளர்கள், பயண முகவர்கள், சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலா துறையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து பங்குதாரர்களும், இத்திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி தகுதியுடைய தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்வதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும்.
இதன் மூலம் சுற்றுலா துறையில் பணிபுரியும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் சமூக பாதுகாப்பும், பொருளாதார நிலைத்தன்மையும் உறுதி செய்யப்படும். மேலும், விபரங்களுக்கு சுற்றுலா அலுவலர், சுற்றுலா அலுவலகம், முடியரசன் சாலை, காரைக்குடி என்ற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது 04565-232348 தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.