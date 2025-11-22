English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நகை பிரியர்களுக்கு ஷாக்! இனி இந்த நகைகளை வாங்குவது கஸ்டம்.. புது ரூல்ஸ் போட்ட அரசு

நகை பிரியர்களுக்கு ஷாக்! இனி இந்த நகைகளை வாங்குவது கஸ்டம்.. புது ரூல்ஸ் போட்ட அரசு

Government Restricts Import Of Platinum Jewellery: தங்க நகைகளின் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துக் கொண்டே வரும் நிலையில், வைரம், பிளாட்டினம் நகைகள் வாங்க சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாம்
இந்தியாவில் தங்க நகைகள் அனைவரின் பிரதான முதலீடாக உள்ளது. தங்கத்தின் அதிகரித்தாலும், அதனை வாங்குவது தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. இப்படி, நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் தேவை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், பல டன் தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. 

தங்கத்தை போலவே அதைவிட விலை உயர்ந்த உலோகங்ளாக இருக்கும் வைரம், பிளாட்டினம் இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பெரும்பாலான மக்கள் தங்க நகைகள் வாங்கி குவித்து வந்தாலும், மற்றொரு தரப்பினர் இன்னும் வைரம் மற்றும் பிளாட்டினம் நகைகள் வாங்கி வருகின்றனர். 

கிராமப்புறங்களில் வைரம், பிளாட்டினம் நகைகள் விற்பனை செய்யப்படவில்லை என்றாலும், நகரப்புறங்களில் பிளாட்டினம், வைர நகைகளுக்கு தனி மவுசு உள்ளது. தங்கத்தை போன்று இல்லாமல், ஓரளவுக்கு வைரம், பிளாட்டினம் நகைகள் விற்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், மத்திய அரசு பிளாட்டினம் நகைகளுக்கான இறக்குமதிக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இந்த கட்டுப்பாடு தற்போதே அமலுக்கு வந்துள்ளது. 2026 ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி வரை அமலுக்கு வரும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, முத்து/ரத்தினம் பொருத்தாத நகை பிளாட்டினம் நகைகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்த அறிவிப்பை வெளிநாடு வர்த்தகம் தலைமை இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் பிளாட்டினம் நகை கொள்கைகள் மாற்றப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிளாட்டினம் நகைகளுக்கான இறக்குமதி கொள்கையை இலவசம் என்பதில் இருந்து, கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என மாற்றியுள்ளது. இதன் மூலம், இறக்குமதியாளர்கள் இனி வெளிநாட்டு வர்த்தக தலைமை இயக்குநரகத்தின் உரிமம் பெற வேண்டும். 

இந்திய தங்க நகை வியாபாரிகள் பிளாட்டினம் நகைகள் வரி இல்லாமல், இறக்குமதி செய்து வருவதாக இந்திய தங்க நகை வியாபாரிகள் சங்கம் (IBJA) கூறியதை அடுத்து, இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 90% தங்கம் மற்றும் சிறிய அளவிலான வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் இருந்தாலும், தங்க வியாபாரிகள் பிளாட்டினம்-கலவை நகைகளை வரி இல்லாமல் இறக்குமதி செய்து வந்துள்ளனர்.   

இந்த சிக்கலை சரிசெய்ய தான், மத்திய அரசு பிளாட்டினம் நகைகளை இறக்குமதி செய்ய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதனால், பிளாட்டினம் நகைகள் விற்கப்படாது என்பதெல்லாம் இல்லை. கட்டுப்பாடுகள் மட்டுமே விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட விதிகளின்படி, நகை கடை விற்பனையாளர் அனைவரும் பிளாட்டினம் நகைகளை இறக்குமதி செய்யலாம். இது இல்லாத பட்சத்தில், பிளாட்டினம் நகைகளின் இறக்குமதி குறைந்து, விற்பனையும் சரியம் என சொல்லப்படுகிறது.

