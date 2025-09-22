Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு பெற்றோரை இழந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம் காப்பீடு தொகை கொடுக்கிறது. எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.75,000 - யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
இந்த உபயோகமான தகவலை தேவைப்படும் மாணவ, மாணவிகளின் குடும்பங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி, உதவித் தொகை பெற உதவி செய்யுங்கள்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள சூழலில் இருக்கும் மாணவ, மாணவிகள் பயனடையலாம். உங்கள் பகுதியில் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடக்கும் குறைதீர்வு முகாம்களில் முறைப்படி மனு அளித்தால் கட்டாயம் இந்த நிதியுதவியை பெறலாம்.
அரசு, அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி கற்கும் மாணவ மாணவியரின் வருவாய் ஈட்டும் தந்தை அல்லது தாய் விபத்தில் இறந்து விட்டாலோ அல்லது நிரந்தர முடக்கம் அடைந்தாலோ பாதிக்கப்படுகின்ற மாணவ, மாணவியர் ஒவ்வொருவருக்கும் நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் ரூ.75,000 விபத்து காப்பீட்டு பத்திரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் விபத்தில் பெற்றோரை இழந்திருப்பின் அவர்களுக்கு 75 ஆயிரம் ரூபாய் விபத்து காப்பீட்டையும் கொடுக்கிறது.
அதேபோல், இன்னொரு மகத்தான திட்டத்தையும் அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்தியாவிலேயே பல முன்னோடி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் தமிழ்நாடு அரசு பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ.2000 வழங்கும் அன்பு கரங்கள் திட்டத்தையும் அண்மையில் செயல்படுத்த தொடங்கியது.
இது போன்ற பல்வேறு திட்டங்களால் தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு பள்ளி, கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம், புதுமைப்பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வரலாற்று சிறப்புமிக்க திட்டங்களை அறிவித்து செயல்படுத்தி வருகிறது.