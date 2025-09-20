Gratuity கணக்கீடு: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.60,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: பணிக்கொடை என்றால் என்ன? இது யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? இதற்கான முழுமையான விதிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Gratuity Rules: பணிக்கொடை என்பது ஒரு பணியாளரின் நீண்டகால சேவைக்கு வெகுமதியாக நிறுவனம் அளிக்கும் தொகையாகும். இது பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம், 1972 இன் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. இதற்கான கணக்கீட்டு சூத்திரத்தை இங்கே காணலாம்.
ஒரே நிறுவனத்தில் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாகப் பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பணிக்கொடை சலுகைகள் கிடைக்கும். இறப்பு அல்லது இயலாமை போன்ற சில சூழ்நிலைகளில், இந்த ஐந்து ஆண்டு குறைந்தபட்ச ஊதியம் தேவையில்லை.
மேலும், 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைப் பணியமர்த்தியுள்ள நிறுவனங்கள் பணிக்கொடை விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும். இருப்பினும், சில சிறிய நிறுவனங்கள் தங்கள் கொள்கைகளைப் பொறுத்து, தானாக முன்வந்து இந்தப் பலனை வழங்கக்கூடும்.
கிராஜுவிட்டியை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் எளிமையானது: கிராஜுவிட்டி = (அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி) × 15/26 × மொத்த பணி ஆண்டுகள். இங்கே: 15/26 என்பது வருடத்திற்கு 15 நாட்கள் சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது (சராசரியாக மாதத்திற்கு 26 வேலை நாட்கள் கருதப்படுவதால்), மொத்த பணி ஆண்டுகள் என்பது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஆண்டுகளைக் குறிக்கிறது (6 மாதங்களுக்கு மேல் இருந்தால், அது ஒரு முழு ஆண்டாகக் கருதப்படும்).
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்கிறார் என்றும் அவரது அடிப்படை ஊதியம் ரூ.60,000 என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அவருக்கு கிராஜுவிட்டி எவ்வளவு கிடைக்கும்?
பணிக்கொடை = ₹60,000 × 15/26 × 10 = ₹60,000 × 0.5769 × 10 = ₹34,614 × 10 = ₹3,46,140. அதாவது, 10 வருட சேவைக்கு, தோராயமாக ₹3.5 லட்சம் பணிக்கொடை கிடைக்கும்.
ஒரு ஊழியர் 7 வருடங்கள் மற்றும் 8 மாதங்கள் பணிபுரிந்தால், அது 8 ஆண்டுகளாகக் கருதப்படும். இருப்பினும், பணிக்காலம் 7 வருடங்கள் மற்றும் 3 மாதங்களாக இருந்தால், 7 ஆண்டுகள் மட்டுமே கணக்கிடப்படும். இந்த விதி பணிக்கொடையின் அளவையும் பாதிக்கிறது, எனவே பணியில் சேரும் மற்றும் பணியிலிருந்து விலகும் தேதிகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.
பணிக்கொடையை வெறும் போனஸாகக் கருதுவது தவறு. இது ஒரு பணியாளரின் சேவைக் காலத்திற்கு ஈடாக வழங்கப்படும் சட்டப்பூர்வ உரிமை. ஒரு ஊழியரின் நிறுவனம் கிராஜுவிட்டி சட்டத்தின் கீழ் வந்து, அவர் அந்த நிறுவனத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருந்தால், அவருக்கு கிராஜுவிட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தகவல் பொதுவான கணக்கீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சரியான தொகையை அறிய, உங்கள் நிதி ஆலோசகரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது நிறுவனத்தின் மனிதவளத் துறையிலிருந்து தகவலைப் பெறலாம்.