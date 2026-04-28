Gratuity கணக்கீடு: 10, 20, 30 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity News: பணிக்கொடை என்றால் என்ன? இதற்கான விதிகள் என்ன? இதை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரன் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Gratuity Calculator: 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைப் பணியில் கொண்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் ஸ்தாபனங்களின் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடைச் சட்டம் பொருந்தும். எந்தவொரு ஒப்பந்தம் அல்லது உடன்படிக்கையின் கீழும், அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பணிக்கொடை பெறுவதற்கான உரிமை இருப்பதை இந்தச் சட்டம் உறுதி செய்கிறது.
இந்தியாவில் வழங்கப்படும் முதன்மையான ஊழியர் நலத் திட்டங்களில் ஒன்று பணிக்கொடை. ஒரு ஊழியரின் தொடர் சேவையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, இந்த தொகை நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது.
முன்னர் கிராஜுவிட்டியை பெற தகுதிபெற வேண்டுமானால், ஒரு ஊழியர் எவ்வித இடைவெளியும் இன்றித் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும் என்று விதிகள் இருந்தன. ஆனால், 2025-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்புகளின் (Labour Codes) காரணமாக, இவ்விதிகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது, நிலையான கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் (எடுத்துக்காட்டாக, 'Gig worker' எனப்படும் தற்காலிகப் பணியாளர்கள்), தங்கள் ஒப்பந்தம் தொடங்கிய நாளிலிருந்து ஒரு முழு ஆண்டுக்குத் தொடர்ந்து பணியாற்றினால், அவர்களுக்கும் பணிக்கொடை பெறுவதற்கான தகுதி கிடைக்கும்.
பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு, ஓய்வுபெற்ற பிறகான வாழ்க்கையில் பணிக்கொடைத் தொகை மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைகிறது. பணிக்கொடை ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது. இச்சூத்திரம் மிகவும் எளிமையானதாகவும் நேரடியானதாகவும் உள்ளது. அந்தச் சூத்திரம் பின்வருமாறு: பணிக்கொடை = (ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியம்) x (ஊழியரின் பணி ஆண்டுகள்) x (15/26)
'கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியம்' என்பதில் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA - Dearness Allowance) ஆகியவை அடங்கும். பொதுவாக ஒரு மாதத்தில் 26 வேலை நாட்கள் இருக்கும். இதனாலேயே மேற்கண்ட சூத்திரத்தின் பகுதியிலக்கத்தில் (denominator) '26' என்ற எண் இடம்பெற்றுள்ளது. '15' என்ற எண், ஈட்டுத்தொகை கணக்கீடானது 15 நாட்களுக்கான ஊதியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு செய்யப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. 'ஊழியரின் பணி ஆண்டுகள்' என்பது, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தில் அந்த ஊழியர் எத்தனை ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார் என்பதைக் குறிக்கும்.
நிரந்தரப் பணியில் இருப்பவர்கள் கிராஜுவிட்டி பெறத் தகுதிபெற வேண்டுமானால், குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். இருப்பினும், ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்கு முன்பாகவே ஒரு ஊழியர் இறந்தால், மேற்கண்ட நிபந்தனை தளர்த்தப்பட்டு, ஈட்டுத்தொகை முழுமையும் அந்த ஊழியரின் நெருங்கிய உறவினருக்கோ அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசுக்கோ வழங்கப்படும்.
கிராஜுவிட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? சில உதாரணங்கள் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். 10, 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளுக்கான பணிக்கிடை கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம். மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினால், ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பணியாற்றிய பிறகு ஒரு ஊழியருக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பணிக்கிடை எவ்வளவு என்பதை மிக எளிதாகக் கணக்கிட்டுவிட முடியும். கணக்கீட்டை எளிமைப்படுத்தும் பொருட்டு, அந்த ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியம் ரூ. 50,000 என்று நாம் வைத்துக்கொள்வோம். இப்போது, சூத்திரத்தில் விவரங்களை இட்டு கணக்கீட்டை மேற்கொள்ளலாம். கடைசி ஊதியம்: ரூ. 50,000, கணக்கீடு: ரூ. 50,000 x 10 x (15/26). ஊழியருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மொத்த பணிக்கொடை: ரூ. 2,88,461
இரண்டாவது சூழலில், அந்த ஊழியர் நிறுவனத்தில் 20 ஆண்டுகள் தொடர் சேவையை நிறைவு செய்துள்ளார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவரது கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியம் ரூ. 60,000-ஐ எட்டியுள்ளது என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். 10 ஆண்டுகள் தொடர் சேவைக்குப் பிறகு வழங்கப்பட வேண்டிய பணிக்கொடை கணக்கீடு: கடைசி ஊதியம்: ரூ. 60,000, கணக்கீடு: ரூ. 60,000 x 20 x (15/26), ஊழியருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மொத்த பணிக்கொடை: ரூ. 6,92,307
மூன்றாவது சூழலுக்கான பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுவோம். கணக்கீட்டிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஊதியம் ரூ. 70,000-ஆக உயர்ந்துள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். பின்வருமாறு விவரங்களைச் சூத்திரத்தில் பிரதியிடுவோம்: கடைசி ஊதியம்: ரூ. 70,000, கணக்கீடு: ரூ. 70,000 x 30 x (15/26), ஊழியருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மொத்த பணிக்கொடை: ரூ. 12,11,528
'பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டம், 1972'-இன் கீழ், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அதிகபட்ச கட்டாயப் பணிக்கொடைத் தொகை ரூ. 20 லட்சமாகும். அதேவேளையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த வரம்பு ரூ. 25 லட்சமாக உள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.