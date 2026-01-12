English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gratuity விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.45,000 சம்பளம், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.45,000 சம்பளம், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculation: புதிய விதிகளின்படி, ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான சூத்திரம் என்ன? இந்த பதிவில் சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Gratuity Calculator: பணிக்கொடை என்பது நிறுவனம் ஒரு ஊழியரின் சேவையை பாராட்டும் வகையில் அளிக்கும் ஊக்கத்தொகையாகும். இது ஒரு சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது.
2026 இல் பணி மாற்றம் செய்யவுள்ளீர்களா? உங்கள் சம்பளத்தைத் தவிர வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும். பணி ஓய்வுக்கு பிறகான காலத்தில் ஓய்வூதியத்துக்கு நிகராக பணிக்கொடைக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, பல ஊழியர்கள் இப்போது ஒரு வருட சேவைகாலத்திற்குப் பிறகும் பணிக்கொடை சலுகைகளைப் பெற முடியும். இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாக பார்க்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக ஒப்பந்த மற்றும் நிலையான கால வேலைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இது மிக நல்ல செய்தியாக பார்க்கப்படுகின்றது.

பணிக்கொடை என்பது ஒரு நிறுவனம் ஒரு ஊழியரின் சேவைக்கு ஈடாக செலுத்தும் தொகையாகும். அவர்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறும்போது அல்லது அவர்களின் ஒப்பந்தம் முடிவடையும் போது அவர்களின் தொடர்ச்சியான கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்புக்காக இந்தப் பணம் அளிக்கப்படுகின்றது.

ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகும் பணிக்கொடை பெறலாம்: புதிய சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் இப்போது ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு பணிக்கொடையைப் பெறலாம். முன்பு, ஐந்து ஆண்டுகள் சேவை தேவைப்பட்டது. இருப்பினும், நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு இன்னும் ஐந்து ஆண்டு விதி பொருந்தும்.

எந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் ஒரு வருட பணிக்கொடை கிடைக்கும்? ஒரு வருட பணிக்கொடையின் பலன், பணியாளர் ஒரு வருடம் முழுவதும் தொடர்ந்து பணியாற்றியிருந்தால் மட்டுமே கிடைக்கும். நீண்ட இடைவெளிகள் அல்லது இடையில் அதிக விடுப்பு இருந்தால் இந்த நன்மை பாதிக்கப்படலாம். ஒரு ஊழியர் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், சேரும் தேதியிலிருந்து கடைசி வேலை நாள் வரை பணிக்கொடை கணக்கிடப்படும்.

பணிமாற்றம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணம். இந்த விதி அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றுபவர்களுக்கு அல்லது குறுகிய கால மற்றும் ஒப்பந்த வேலைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இப்போது, ​​குறுகிய கால வேலைகளிலும் அவர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பு இருக்கும்.

ரூ.45,000 அடிப்படை சம்பளத்தில் எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கிறது? பணிக்கொடை பின்வரும் சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது. பணிக்கொடை = கடைசி அடிப்படை சம்பளம் × சேவை காலம் (ஆண்டுகள்) × 15 ÷ 26. ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.45,000 ஆக இருந்து அவர்  ஒரு வருடம் பணியாற்றியிருந்தால், அவர் தோராயமாக ரூ.25,962 பணிக்கொடையைப் பெறலாம். குறுகிய காலத்திற்கு வேலை செய்பவர்களும் இப்போது நேரடிப் பலன்களைப் பெறுகிறார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது.

ரூ.75,000 அடிப்படை சம்பளத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும்? ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹75,000 ஆக இருந்து, அவர் ஒரு வருடம் பணிபுரிந்திருந்தால், அவரது பணிக்கொடை தொகை சுமார் ₹43,269 ஆக இருக்கலாம். அதாவது வேலைகளை மாற்றும்போது இந்தத் தொகை ஒரு நல்ல நிதி ஆதரவாக இருக்கும்.

பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் மிகவும் எளிமையானது. கடைசி அடிப்படை சம்பளம் சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்பட்டு, பின்னர் 15 ஆல் பெருக்கப்பட்டு, 26 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது. புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டின் படி, ஒரு மாதத்தில் 26 வேலை நாட்கள் உள்ளன. இது வாராந்திர விடுமுறை நாட்களை விலக்குகிறது. எனவே, பணிக்கொடை 26 ஐப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. பணிக்கொடை சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி எந்தவொரு பணியாளரும் தங்கள் பணிக்கொடையைக் கணக்கிடலாம்.

நீங்கள் 11 மாதங்கள் பணிபுரிந்தாலும், உங்களுக்கு இன்னும் பலன் கிடைக்கும். பணிக்கொடையின் ஒரு முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், ஒரு ஊழியர் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவாகவோ அல்லது 11 மாதங்களுக்கும் மேலாகவோ பணியாற்றியிருந்தால், அது ஒரு முழு ஆண்டாகக் கருதப்பட்டு பணிக்கொடைக்கு தகுதி கிடைக்கும்.

பணிக்கொடை தொகை முற்றிலும் வரி இல்லாதது. வேலைகளை மாற்றும் ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய நிவாரணமாகும். ஏனெனில் இந்தத் தொகைக்கு எந்த வரியும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.

இந்தத் தகவல் பொதுவான விதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. நிறுவனத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் பொறுத்து உண்மையான கிராஜுவிட்டி தொகை சற்று மாறுபடலாம்.

