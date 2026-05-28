/பணிக்கொடைக்கு வரி விலக்கு கிடைக்குமா? அரசு, தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான விதிகள் என்ன?

அடிக்கடி வேலையை மாற்றும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களிடையே, ஒவ்வொரு புதிய நிறுவனத்திடமிருந்தும் பெறும் பணிக்கொடைக்கு ₹20 லட்சம் வரை வரி விலக்கு கிடைக்கும் என்ற தவறான புரிதல் உள்ளது. இருப்பினும், வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் நிலைமை அவ்வாறு இல்லை. தனியார் துறை ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வரி விலக்கு என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு வரம்பாகும்.
இது ஒவ்வொரு முறையும் புதிதாகத் தொடங்காது (reset ஆகாது). இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒரு ஊழியர் தனது பணிவாழ்வில் வெவ்வேறு நிறுவனங்களிடமிருந்து பலமுறை பணிக்கொடை பெற்றிருந்தால், அந்தத் தொகைகள் அனைத்தும் ஒன்றாகக் கூட்டப்படும். மொத்தமாக ₹20 லட்சம் வரையிலான பணிக்கொடைக்கு மட்டுமே வரி விலக்கு கிடைக்கும். இந்த வரம்பிற்குப் பிறகு பெறப்படும் எந்தவொரு பணிக்கொடைத் தொகையும், அந்த ஊழியரின் வருமான வரி வரம்பிற்கு (tax slab) ஏற்ப வரிக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்.
ஒரு ஊழியர் தனது 45 ஆண்டுகால பணிவாழ்வில் மூன்று வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி, ஒவ்வொரு நிறுவனத்திடமிருந்தும் தலா ₹18 லட்சம் பணிக்கொடையாகப் பெற்றார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதன் மூலம் அவர் பெறும் மொத்த பணிக்கொடைத் தொகை ₹54 லட்சமாக இருக்கும். முதல் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட ₹18 லட்சம் முழுமையாக வரி விலக்கு பெறும்; ஏனெனில், இது ₹20 லட்சம் என்ற வரம்பிற்குள் அடங்குகிறது. ஆனால் இதற்குப் பிறகு, அந்த ஊழியரின் வரி விலக்கு வரம்பில் மீதமுள்ள தொகை ₹2 லட்சம் மட்டுமே இருக்கும். இரண்டாவது நிறுவனத்திடமிருந்து ₹18 லட்சம் பணிக்கொடையாகப் பெறப்படும்போது, அதில் ₹2 லட்சம் மட்டுமே வரி விலக்கு பெறும்; மீதமுள்ள ₹16 லட்சம் வரிக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். மூன்றாவது நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படும் முழுமையான ₹18 லட்சமும் வரிக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும்; ஏனெனில், அந்த ஊழியர் ஏற்கனவே ₹20 லட்சம் என்ற வாழ்நாள் வரம்பை எட்டிவிட்டிருப்பார்.
மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்கள், பாதுகாப்புத் துறைப் பணியாளர்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்களுக்குப் பொருந்தும் விதிகள் மாறுபட்டவை. ஓய்வுபெறும்போதோ, வேலையை ராஜினாமா செய்யும்போது அல்லது பணி நீக்கம் செய்யப்படும்போதோ அவர்கள் பெறும் முழுமையான பணிக்கொடைத் தொகையும் வரி விலக்கு பெற்றதாகும். இந்த ஊழியர்களுக்கு ₹20 லட்சம் என்ற அதிகபட்ச வரம்பு பொருந்தாது. அதாவது, அவர்கள் பெறும் முழுத் தொகைக்கும் வரி விலக்கு கிடைக்கும்.
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான வரி விலக்கு என்பது, அவர்கள் பணிபுரியும் நிறுவனம் 'பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டம், 1972' (Payment of Gratuity Act, 1972)-இன் கீழ் வருகிறதா என்பதைப் பொறுத்தே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டத்தின் கீழ் வரும் ஊழியர்களுக்கான விதிகள்: இத்தகைய ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, பின்வரும் மூன்று தொகைகளில் எது மிகக் குறைவாக உள்ளதோ, அந்தத் தொகைக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும். 1) அந்த ஊழியர் உண்மையில் பெற்ற பணிக்கொடைத் தொகை. 2) ஊழியரின் கடைசி அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் (DA) அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் ஒரு சூத்திரத்தின் மூலம் கிடைக்கும் தொகை. 3) அதிகபட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ₹20 லட்சம் என்ற வரம்பு.
பணிக்கொடை கணக்கீட்டுச் சூத்திரம்: (கடைசி அடிப்படைச் சம்பளம் + அகவிலைப்படி) × 15 × மொத்தப் பணி ஆண்டுகள் ÷ 26. பணிக்கொடை சட்டத்தின் கீழ் வராத ஊழியர்களுக்கான விதிகள் என்ன? இத்தகைய சூழல்களில், வரி விலக்கு வேறு விதமாக கணக்கிடப்படுகிறது. இங்கு, கடந்த 10 மாதங்களின் சராசரிச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது. இந்த ஊழியர்களுக்கு, பின் வரும் மூன்று தொகைகளில் எது மிகக் குறைவாக உள்ளதோ, அந்தத் தொகைக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும். 1) உண்மையான Gratuity தொகை, 2) கடந்த 10 மாதங்களின் சராசரிச் சம்பளத்தில் பாதி × மொத்தப் பணி ஆண்டுகள், 3) ₹20 லட்சம் என்ற உச்ச வரம்பு. இதற்கான சூத்திரம்: (கடந்த 10 மாதங்களின் சராசரிச் சம்பளம் × மொத்தப் பணி ஆண்டுகள்) ÷ 2.
ஒரு ஊழியர் பணியில் இருக்கும்போதே கிராஜுவிட்டி தொகையைத் திரும்பப் பெற்றால், அந்தத் தொகை முழுமையாக வரிக்கு உட்பட்டதாகும். பிரிவு 10(10)-இன் கீழ் வழங்கப்படும் வரி விலக்கு, பொதுவாக ஓய்வுபெறுதல், பணித்துறப்பு (ராஜினாமா), மரணம் அல்லது நிரந்தர உடல் ஊனம் ஆகிய சூழல்களில் மட்டுமே கிடைக்கும். ஒரு ஊழியர் மரணமடைந்து, அவருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட நபர் (Nominee) அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசு Gratuity தொகையைப் பெற்றால், அந்தத் தொகைக்கு முழுமையாக வரி விலக்கு அளிக்கப்படும். இது 'பிற மூலங்களிலிருந்து வரும் வருமானம்' (Income from other sources) என்ற பிரிவின் கீழ் கணக்கில் காட்டப்படும்.
