சென்னை மக்களே உஷார்... இனி இந்த 10 விதிமீறல்களுக்கு கேஸ் போடுவாங்க!

Chennai Traffic Rules: சென்னையில் 10 சாலை விதிமீறல் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்ய போக்குவரத்து போலீசாருக்கு உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
சென்னையை பொருத்தவரை தற்போது பெரும்பாலான வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை பின்பற்றுபவதை பார்க்க முடிகிறது. இன்னும் சிலர் விதிமுறைகளை மீறுவதையும் பார்க்க முடிகிறது.
உதாரணத்திற்கு பிரதான சாலைகளில் ஹெல்மட் இல்லாமல் இருச்சக்கர வாகனங்கள் இயக்குவோர் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது. இருப்பினும் பின்புறம் அமர்ந்திருப்போர் ஹெல்மட் அணியும் பழக்கமும் தற்போது படிப்படியாக உயர்ந்திருக்கிறது. அதேபோல், கார் ஓட்டுநர்களும் முன்பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்களும் சீட்பெல்ட் அணிவதையும் பார்க்க முடிகிறது.
இதற்கு முக்கிய காரணம் என போக்குவரத்து போலீசாரை கூறலாம். சாலை விதிகளை வாகன ஓட்டிகள் முறையாக பின்பற்றுவதை போக்குவரத்து போலீசார் உறுதி செய்கின்றனர். எனினும் இன்னும் பலர் சாலைகளில் முக்கிய சாலை விதிகளை பின்பற்றாமல், அத்துமீறுகின்றனர். அவ்வாறு அத்துமீறுபவர்களுக்கு போக்குவரத்து போலீசார் கடும் அபராதம் விதிப்பதை பார்க்க முடிகிறது.
சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் மொத்தம் 55 போக்குவரத்து காவல் நிலையங்கள் செயல்படுகின்றன. போக்குவரத்து காவல் நிலையங்களின் கீழ் பணிபுரியும் போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர், காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்டோர் குறிப்பிட்ட சாலை விதிமீறல்களுக்கு எதிராக மட்டுமே வழக்குப்பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
குறிப்பாக, அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுதல், இருசக்கர வாகனத்தில் இருவருக்கு மேல் பயணித்தல் ஆகிய விதிமீறல் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து வந்தனர். ஆனால் தற்போது போக்குவரத்து போலீசாருக்கு, உயர் அதிகாரிகள் புதிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளனர்.
இனிமேல், குறிப்பிட்ட 10 சாலை விதிகளை மீறும்பட்சத்தில் அதுதொடர்பாக வாகன ஓட்டிகள் மீது வழக்குப்போட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுதல், அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல், இருசக்கர வாகனத்தில் இருவருக்கு மேல் பயணித்தல், எதிர் திசையில் வாகனம் ஓட்டுதல், ஆட்டோ ஓட்டுநர் சீருடை அணியாதது, போக்குவரத்து இடையூராக வாகனம் நிறுத்துதல், நோ–பார்க்கிங்கில் வாகனங்களை நிறுத்துதல், விதிமுறை பின்பற்றி நம்பர் பிளேட் பொருத்தாதது, ஹெல்மட் அணியாதது மற்றும் பின்பக்கம் அமர்ந்திருப்போர் ஹெல்மட் அணியாதது உள்ளிட்ட விதிமீறல்களுக்கு வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிடபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
எனவே, சென்னை மாநகரின் வாகன ஓட்டிகள் இதை கருத்தில் கொண்டு, வாகனங்களை இயக்கி பாதுகாப்பான பயணத்தை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.