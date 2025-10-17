குஜராத் கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள்... மினி ஏலத்தில் கில் - நெஹ்ராவின் பிளான் என்ன?

Gujarat Titans: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி விடுவிக்கும் 5 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் சுப்மான் கில், சாய் சுதர்சன், ஜாஸ் பட்லர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா என நட்சத்திர வீரர்கள் இருக்கும் நிலையில், சில வீரர்களை மட்டும் மினி ஏலத்திற்கு விடுவிக்கும்.
ஐபிஎல் 2025 சீசனில் ஆர்சிபி, பஞ்சாப், மும்பை அணிகளை தொடர்ந்து நான்காவது இடத்தை பிடித்த அணி குஜராத் டைட்டனஸ் (Gujarat Titans) அணிதான். 2022இல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அணி, 2023இல் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது. இவை இரண்டும் ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன்ஸியின் கீழ் குஜராத் விளையாடியது.
2024ஆம் ஆண்டில் சுப்மான் கில் (Shubman Gill) கேப்டன்ஸியை பெற்றார். 2024இல் குஜராத் பிளே ஆப் வரவில்லை. 2025 சீசனில் பிளே ஆப் வரை வந்தது. சிறப்பான டாப் ஆர்டர், மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் இருந்தும் வேகப்பந்துவீச்சால் சற்று சறுக்கியது. பிரசித் கிருஷ்ணா, சிராஜ் போன்ற சிறப்பான இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் இருந்தாலும் வெளிநாட்டு பௌலர்களின் தேவை உள்ளது. ரபாடாவுக்கு பேக்அப் வீரரும் தேவை.
அந்த வகையில், ஐபிஎல் மினி ஏலத்தை (IPL 2026 Mini Auction) முன்னிட்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இந்த 5 வீரர்கள் விடுவிக்கும். அந்த 5 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ககிசோ ரபாடா (Kagiso Rabada): இவரை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி ரூ.9.25 கோடிக்கு எடுத்தது. கடந்த சீசனில் 4 போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி 2 விக்கெட்டை மட்டுமே கைப்பற்றினார். தனிப்பட்ட காரணங்களுக்கான பாதியிலேயே அவர் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு திரும்பியதும் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியது. போதை மருந்து வழக்கிலும் அப்போது அவர் சிக்கியிருந்தார். சிறப்பான பந்துவீச்சாளர் என்றாலும் காம்பினேஷனில் சேர மாட்டார் என்பதால் இவரை குஜராத் விடுவிக்கலாம்.
கரீம் ஜனத் (Karim Janat): இவரை குஜராத் ரூ.75 லட்சத்திற்குதான் எடுத்தது. இருப்பினும் இவர் ஒரு வெளிநாட்டு வீரரின் இடத்தில் தேவையின்றி இருப்பதால் இவரை விடுவிக்க குஜராத் அணி விரும்பும். இவருக்கு பதில் வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டரை எடுக்க திட்டமிடும்.
ஜெரால்ட் கோட்ஸி (Gerald Coetzee): இவரும் கடந்த சீசனில் சொதப்பலான ஆட்டத்தையே வெளிக்காட்டினார். 4 போட்டிகளில் 2 விக்கெட்டை மட்டுமே அவர் கைப்பற்றினார். இவர் அடிக்கடி காயத்தில் சிக்குவார் என்பதால் இவரை விடுவிக்க குஜராத் திட்டமிடும். இவரை ரூ.2.40 கோடிக்கு குஜராத் எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இஷாந்த் சர்மா (Ishanth Sharma): இவருக்கு வயதாகிவிட்டது, இருப்பினும் அவர் இன்னும் சிறப்பாக பந்துவீசி வருகிறார். மறுபுறம் இவரின் பிட்னஸ் பெரிய பிரச்னையாக இருக்கும். இவரை ரூ.75 லட்சம் கொடுத்து எடுத்தது குஜராத் டைட்டன்ஸ்.
மஹிபால் லோம்ரோர் (Mahipal Lomror): குஜராத் அணியில் ஃபினிஷர்களுக்கு பஞ்சமில்லை. இவரும் நம்பர் 5, 6இல் இறங்குவார். இவரை ரூ.1.70 கோடி கொடுத்து குஜராத் எடுத்து. இவரை ஸ்குவாடில் வைத்திருப்பதற்கு பதில் பேக்அப் வீரரை குறைந்த விலையில் எடுக்கலாம். கடந்த சீசனில் இவருக்கு வாய்ப்பே இல்லை.