குரு ஆதித்ய யோகம்: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்

Guru Aditya Rajyog: மே மாதத்தில் குரு ஆதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  அதாவது, குரு  சூரியன் இணைவதால் குரு ஆதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது.  இந்த ராஜயோகம் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

 

Guru Aditya Rajyog: குரு பகவான் மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படுகிறது. குரு பகவானின்   நிலையால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை மட்டுமே கொடுக்கும். சில நேரத்தில் குருவின் நிலையால் ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. 

 

 
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. கிரகங்களின் நிலையால் சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும்.  சில கிரகங்களின் நிலையால் சில ராஜயோகங்களும் உருவாகுவது வழக்கம். அந்த வகையில், குரு சூரியன் சேர்க்கையால் மங்களகரமான யோகம் உருவாக உள்ளது.   

அதாவது, குரு - சூரியான் சேர்க்கை மே மாதத்தில் நடைபெற உள்ளது.  மே மாதத்தின் நடுவில் சூரியன் மேஷ ராசியில் இருந்து ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகிறார்.  ஏற்கனவே, குரு ரிஷப ராசியில் தான் இருக்கிறார். எனவ, சூரியன்  குருவின் சேர்க்கை மே மாதத்தில் நடைபெறுகிறது. இதனால்,  குரு ஆதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது.  இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு செல்வம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். வெற்றி, செல்வம் அதிகரிக்கும் என ஜோதிடத்தல் கூறப்பட்டுள்ளது.  

ஆதித்ய ராஜயோகம் என்பது சூரியனுடன் பிற கிரகங்களுடன் இணையும்போது ஆதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த நிலையில் தான், மே மாதம் சூரியன் குரு சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால், மே மாதத்தில் இந்த ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

ரிஷபம் (Taurus) - ஆதித்ய ராஜயோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும்.  குருவின் அருளால் உங்களது நீண்ட நாள் கனவு நனவாகும். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் அதிகரிக்கும். சொத்து, வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.   பணியிடத்தில் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். படிப்பிற்காக வெளிநாடுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. உடன் பிறந்தவர்ள் உதவி செய்வார்கள்.  

கன்னி - குருவின் அருளால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை உண்டாகும். நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உடன்  பிறந்தவர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும்.  உங்களுக்கு இருந்து வந்த பெரிய தடைகள் நீங்கும்.  நகை, சொத்து, வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு பிரகாசமாக இருக்கும். மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும்.  

மகரம் - ஆதித்ய ராஜயோகத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வத்தை உண்டாகும்.  புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும்.  கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள நிதி ரீதியாக உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் வருமானம் உயரம் கூடும். மே மாதத்தில் வாகனம், வீடு வாங்கும் யோகம் கைகூடும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மேலும், அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

